Menu
Account
Sign In
Back

2009 Ford F-350

143,490 KM

Details Description Features

$19,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$19,995

+ taxes & licensing

Gauvin Auto

506-727-6450

Contact Seller
2009 Ford F-350

2009 Ford F-350

XLT SUPER DUTY 4X4 CREW 8FT BOX

Watch This Vehicle

2009 Ford F-350

XLT SUPER DUTY 4X4 CREW 8FT BOX

Location

Gauvin Auto

389 W St Peter Boulevard, Caraquet, NB E1W 1A3

506-727-6450

  1. 9616057
  2. 9616057
  3. 9616057
  4. 9616057
  5. 9616057
  6. 9616057
  7. 9616057
  8. 9616057
  9. 9616057
  10. 9616057
  11. 9616057
  12. 9616057
  13. 9616057
  14. 9616057
  15. 9616057
  16. 9616057
  17. 9616057
  18. 9616057
  19. 9616057
  20. 9616057
  21. 9616057
  22. 9616057
  23. 9616057
  24. 9616057
  25. 9616057
  26. 9616057
  27. 9616057
  28. 9616057
  29. 9616057
  30. 9616057
  31. 9616057
  32. 9616057
  33. 9616057
Contact Seller

$19,995

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
143,490KM
Used
  • Listing ID: 9616057
  • Stock #: 22T030
  • VIN: 1FTWW31Y39EB20972

Vehicle Details

  • Exterior Colour Oxford White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 10-cylinder
  • Stock # 22T030
  • Mileage 143,490 KM

Vehicle Description

2009 FORD F350 SUPER DUTY XLT, CREW CAB, 4X4, 8 FOOT BOX, VERY IMPRESSIVE 6.8 L TRITON V10 ENGINE W/362 HP 362 FT LB TORQUE, AUTO, FULLY EQUIPPED INCLUDING AIR, TILT, CRUISE, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, KEYLESS ENTRY, 40/20/40 SPLIT FRONT BENCH SEAT W/ FOLDING ARMREST, UPDATED AM/FM/CD/USB/MP3 SOUND SYSTEM W/ BLUETOOTH, TOW PACKAGE W/ TOW MIRRORS TRAILER BRAKE CONTROL, BED LINER, STEP BARS, CHROME PLATED STEEL WHEELS AND SO MUCH MORE! FULLY INSPECTED AND SERVICED, FRESH WHEEL ALIGNMENT NEW TIRES, WHY PUT UP WITH THE EXTRA HASSLE OF A DIESEL TRUCK AND THE HUGE EXPENSE OF A NEWER 1 TON TRUCK WHEN THIS WILL MORE THAN DO THE JOB FOR YOU FOR MANY YEARS? THE TRITON V10 IS A RUGGED, POWERFUL ENGINE THAT HAS BEEN POWERING CUBE VANS, MOTOR HOMES AND SUPER DUTY TRUCKS SINCE 1997. THIS WORK HORSE IS READY TO GO TO WORK FOR YOU FOR ONLY $19,995. TRADES ARE WELCOME, FINANCING IS AVAILABLE, WHY SPEND MORE? 1FTWW31Y39EB20972

Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tachometer
Trip Odometer
tilt steering
Digital clock
Daytime Running Lights
tinted windows
Box Liner
Step Bumper
Halogen Headlamps
CD Player
Courtesy Lights
Tow Package
Intermittent Wipers
Cup Holder
Anti-Theft
Anti-Lock Brakes (ABS)
DUAL AIRBAG
Crew Cab
Premium Audio
All Equipped
4th Door
Fully loaded
Cloth Interior
Auxiliary 12v Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Gauvin Auto

2019 Dodge Grand Car...
 56,550 KM
$28,495 + tax & lic
1997 Ford Mustang GT...
 225,022 KM
$9,995 + tax & lic
2018 Ford Escape SE ...
 56,228 KM
$30,995 + tax & lic

Email Gauvin Auto

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Gauvin Auto

Gauvin Auto

389 W St Peter Boulevard, Caraquet, NB E1W 1A3

Call Dealer

506-727-XXXX

(click to show)

506-727-6450

Quick Links
Directions Website Inventory