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506-727-6450
2009 Ford F-350
XLT SUPER DUTY 4X4 CREW 8FT BOX
Location
Gauvin Auto
389 W St Peter Boulevard, Caraquet, NB E1W 1A3
506-727-6450
$19,995
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- Listing ID: 9616057
- Stock #: 22T030
- VIN: 1FTWW31Y39EB20972
Vehicle Details
- Exterior Colour Oxford White
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 10-cylinder
- Stock # 22T030
- Mileage 143,490 KM
Vehicle Description
2009 FORD F350 SUPER DUTY XLT, CREW CAB, 4X4, 8 FOOT BOX, VERY IMPRESSIVE 6.8 L TRITON V10 ENGINE W/362 HP 362 FT LB TORQUE, AUTO, FULLY EQUIPPED INCLUDING AIR, TILT, CRUISE, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, KEYLESS ENTRY, 40/20/40 SPLIT FRONT BENCH SEAT W/ FOLDING ARMREST, UPDATED AM/FM/CD/USB/MP3 SOUND SYSTEM W/ BLUETOOTH, TOW PACKAGE W/ TOW MIRRORS TRAILER BRAKE CONTROL, BED LINER, STEP BARS, CHROME PLATED STEEL WHEELS AND SO MUCH MORE! FULLY INSPECTED AND SERVICED, FRESH WHEEL ALIGNMENT NEW TIRES, WHY PUT UP WITH THE EXTRA HASSLE OF A DIESEL TRUCK AND THE HUGE EXPENSE OF A NEWER 1 TON TRUCK WHEN THIS WILL MORE THAN DO THE JOB FOR YOU FOR MANY YEARS? THE TRITON V10 IS A RUGGED, POWERFUL ENGINE THAT HAS BEEN POWERING CUBE VANS, MOTOR HOMES AND SUPER DUTY TRUCKS SINCE 1997. THIS WORK HORSE IS READY TO GO TO WORK FOR YOU FOR ONLY $19,995. TRADES ARE WELCOME, FINANCING IS AVAILABLE, WHY SPEND MORE? 1FTWW31Y39EB20972
Vehicle Features
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