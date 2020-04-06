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2016 GMC Sierra 1500

SLT HEATED LEATHER BUCKET SEATS

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2016 GMC Sierra 1500

SLT HEATED LEATHER BUCKET SEATS

Location

Steele Auto Group

1135 Hanwell Rd, Fredericton, NB E3C 1A5

506-453-7000

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$33,995

+ taxes & licensing

  • 104,394KM
  • Used
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  • Listing ID: 4881051
  • Stock #: A00260A
  • VIN: 3GTU2NEC8GG147524
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Doors
4-door
Passengers
5
LOCATED AT
Steele GMC Buick
1135 Hanwell Road
Fredericton E3C-1A5
(506) 453-7000
1 (888) 709-0766

LOOKING FOR THE NUMBER ONE SELLING PICK UP?THIS 2016 HAS JUST HAD ITS 87 POINT CERTIFICATION INSPECTION COMPLETED BY FACTORY GM TRAINED TECHNICIANS, REPLACED THE DOOR HINGES ON THE DRIVERS SIDE, NEW COOLER LINES, FRONT REAR BRAKES HAVE BEEN SERVICED, FRESH 2 YEAR MVI, FRESH OIL CHANGE AND TIRES HAVE BEEN ROTATED, WITH EVERY PRE-OWNED UNIT PURCHASED FROM STEELE GMC BUICK COMES WITH 2 COMPLIMENTARY OIL CHANGES.FRESHLY DETAILED AND LOOKS LIKE NEW, THIS 2016 SIERRA SLT COMES VERY WELL EQUIPPED, HEATED LEATHER FRONT BUCKET SEATS, REMOTE KEY-LESS ENTRY SYSTEM WITH FACTORY REMOTE STARTER, POWER SLIDING REAR WINDOW, POLISHED ALUMINUM 18'' WHEELS, Z71 PACKAGE, BOSE STEREO SYSTEM WITH NAV, BACK UP CAMERA, LOCKING TAIL GATE, FACTORY TOW PACKAGE, MAKE SURE YOU DON'T MISS THIS OPPORTUNITY ........ BOOK YOUR TEST DRIVE TODAY AT THE ONLY PLACE TO BUY A PRE-OWNED VEHICLE, STEELE GMC BUICK ON THE HANWELL CALL 1-866-979-5359 FOR MORE DETAILS!!! FREE DELIVERY ANYWHERE IN THE MARITIMES!!

Remainder of Factory Warranty.
Safety
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Heated Mirrors
  • ABS Brakes
  • Stability Control
  • Onstar
  • SIDE IMPACT AIRBAG
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Passenger Seat
  • Power Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Telescoping Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • tilt steering
  • Tow Package
  • remote start
  • Intermittent Wipers
  • Overhead Console
Seating
  • Bucket Seats
  • Split Folding Rear Seats
  • Leather Interior
  • HEATED FRONT SEATS
  • Power Driver Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Running Boards
  • Off-Road Tires
  • Tire Pressure Monitoring
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
Security
  • Anti-Theft
Windows
  • Rear Sliding Window
  • Rear Defrost
  • Privacy Glass
Powertrain
  • ENGINE BLOCK HEATER
Additional Features
  • Navigation System
  • BACKUP CAMERA
  • Driver Side Airbag
  • Leather Wrapped Wheel

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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