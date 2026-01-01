Menu
2016 Hyundai Elantra

180,200 KM

Details Features

$5,995

+ taxes & licensing
2016 Hyundai Elantra

GT A/T

13488768

2016 Hyundai Elantra

GT A/T

Location

SMB Auto Sales

769 BLVD E H Daigle, Grand Falls, NB E3Z 3C7

506-268-0708

Sale

$5,995

+ taxes & licensing

Used
180,200KM
VIN KMHD25LH0GU331721

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Stock # GU331721
  • Mileage 180,200 KM

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Child Safety Locks

Interior

Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Steering Wheel Controls
Trip Computer
HEATED FRONT SEATS

Exterior

Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Window Wiper

Windows

Rear Defrost

Convenience

Telescopic Steering Wheel

Additional Features

Driver Side Airbag
Vehicle Stability Management VSM
Smart / Active Cornering Headlights
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Assisted Braking
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Alloy / Aluminum Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

SMB Auto Sales

SMB Auto Sales

769 BLVD E H Daigle, Grand Falls, NB E3Z 3C7

