2016 Hyundai Elantra
GT A/T
Location
SMB Auto Sales
769 BLVD E H Daigle, Grand Falls, NB E3Z 3C7
506-268-0708
Used
180,200KM
VIN KMHD25LH0GU331721
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Hatchback
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # GU331721
- Mileage 180,200 KM
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Child Safety Locks
Interior
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Steering Wheel Controls
Trip Computer
HEATED FRONT SEATS
Exterior
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Window Wiper
Windows
Rear Defrost
Convenience
Telescopic Steering Wheel
Additional Features
Driver Side Airbag
Vehicle Stability Management VSM
Smart / Active Cornering Headlights
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Assisted Braking
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Alloy / Aluminum Wheels
