Menu
Account
Sign In

2022 Toyota Corolla

43,640 KM

Details Features

$22,746

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Toyota Corolla

Watch This Vehicle
14335722

2022 Toyota Corolla

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14335722
  2. 14335722
  3. 14335722
  4. 14335722
  5. 14335722
Contact Seller

$22,746

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
43,640KM
VIN 5YFBPMBE5NP275333

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 43,640 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Acadia Toyota

Used 2018 Honda Civic SEDAN LX for sale in Moncton, NB
2018 Honda Civic SEDAN LX 0 $13,388 + tax & lic
Used 2022 Toyota Corolla for sale in Moncton, NB
2022 Toyota Corolla 43,640 KM $22,746 + tax & lic
Used 2023 Chevrolet TrailBlazer RS for sale in Moncton, NB
2023 Chevrolet TrailBlazer RS 15 KM $27,388 + tax & lic

Email Acadia Toyota

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

Quick Links
Directions Website Inventory
$22,746

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2022 Toyota Corolla