$22,746+ taxes & licensing
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2022 Toyota Corolla
2022 Toyota Corolla
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$22,746
+ taxes & licensing
Actions
Used
43,640KM
VIN 5YFBPMBE5NP275333
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 43,640 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Exterior
Heated Mirrors
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Windows
Rear Defrost
Comfort
A/C
Adjustable Steering Wheel
Seating
Pass-Through Rear Seat
Media / Nav / Comm
Auxiliary Audio Input
Additional Features
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$22,746
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2022 Toyota Corolla