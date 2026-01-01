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2022 Toyota Corolla

53,256 KM

Details Features

$22,788

+ taxes & licensing
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2022 Toyota Corolla

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14343098

2022 Toyota Corolla

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14343098
  2. 14343098
  3. 14343098
  4. 14343098
  5. 14343098
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$22,788

+ taxes & licensing

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Used
53,256KM
VIN 5YFBPMBE9NP326896

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 53,256 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Acadia Toyota

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

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506-857-8611

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$22,788

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2022 Toyota Corolla