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2023 Toyota Highlander

86,602 KM

Details Features

$45,574

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2023 Toyota Highlander

LIMITED

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14303432

2023 Toyota Highlander

LIMITED

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

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$45,574

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Used
86,602KM
VIN 5TDKDRBH8PS016121

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Stock # 236121
  • Mileage 86,602 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Evasion Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Acadia Toyota

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

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$45,574

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2023 Toyota Highlander