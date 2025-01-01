$39,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2023 Toyota RAV4
Hybrid XLE
2023 Toyota RAV4
Hybrid XLE
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$39,995
+ taxes & licensing
Used
47,428KM
VIN 2T3RWRFV4PW181624
Vehicle Details
- Exterior Colour Blueprint
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 47,428 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Electronic brake force distribution
Eco Mode
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Driver Knee Airbag
BACKUP CAMERA
Vehicle Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front seat side airbags
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Pre-Collision System with Pedestrian Detection
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Tonneau Cover
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Cargo Net
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Driver Seat Memory System
Keyless Start
Electric rear window defroster
Cargo shade
Tilt & telescopic steering wheel
Dual Zone Automatic Climate Control
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
18" Alloy Wheels
Colour-keyed door handles
Front & rear splash guards
LED Fog Lamps
Automatic High Beam
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
All Season Floor Mats
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
6 Speakers
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Security
Engine immobilizer anti-theft system
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
DOHC
Telematics
MP3 Capability
SMART KEY SYSTEM
2.5 Litre
Hybrid Synergy Drive
Power Rear Door
Knee Air Bag
Glove box lock
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
4-Cylinder
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Lane Tracing Assist
Heated Leather Wrapped Steering Wheel
Requires Subscription
SofTex Seats
Black Painted Roof Rails
Rear Foldable 60/40 Seats
7-in. Colour TFT Multi Information Display
POWER SLIDE / TILT MOONROOF
Apple CarPlay compatibility
Android Auto compatibility
Star Safety System: Smart Stop Technology
Power Adjustable Heated Exterior Mirrors
Day and Night Mechanical Rear View Mirror
Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
Front and Rear Side Curtain Airbags
Front Windshield Deicer
Lane Departure Alert with Steering Assist
Dual Stage Driver & Passenger Airbag Supplemental Restraint System (SRS)
Total Number of Airbags: 8
8-way power adjustable driver and manual passenger seats adjustments
225/60R18
SiriusXM® with 3-month All-Access trial
5 USB Charging Ports
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist
Blind Spot Monitor with RCTA
Right/Left Turn Oncoming Pedestrian Detection/Braking
Cyclist Detection and Night Time Pedestrian Detection
Left Turn Oncoming Vehicle Detection/Braking
Toyota Safety Sense 2.5
LED Projector Headlights with Chrome Bezels
8" Toyota Multimedia w/ Service/Safety Connect (up to 10yr trial)
Drive Con. capable (Sub. Required)
Remote Con.(3yr trial)
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Acadia Toyota
2024 Toyota GR86 AM20 4,678 KM $36,995 + tax & lic
2023 Toyota Tacoma Double Cab 6A 101,167 KM $44,995 + tax & lic
2024 Toyota RAV4 XLE 10,224 KM $41,995 + tax & lic
Email Acadia Toyota
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$39,995
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2023 Toyota RAV4