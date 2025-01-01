Menu
Account
Sign In

2023 Toyota RAV4

47,428 KM

Details Features

$39,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2023 Toyota RAV4

Hybrid XLE

Watch This Vehicle
13194122

2023 Toyota RAV4

Hybrid XLE

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 13194122
  2. 13194122
  3. 13194122
  4. 13194122
  5. 13194122
Contact Seller

$39,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
47,428KM
VIN 2T3RWRFV4PW181624

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blueprint
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 47,428 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Electronic brake force distribution
Eco Mode

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Driver Knee Airbag
BACKUP CAMERA
Vehicle Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front seat side airbags
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Pre-Collision System with Pedestrian Detection

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Tonneau Cover
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Cargo Net
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Driver Seat Memory System
Keyless Start
Electric rear window defroster
Cargo shade
Tilt & telescopic steering wheel
Dual Zone Automatic Climate Control
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
18" Alloy Wheels
Colour-keyed door handles
Front & rear splash guards
LED Fog Lamps
Automatic High Beam

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
All Season Floor Mats

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
6 Speakers

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Security

Engine immobilizer anti-theft system

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
DOHC
Telematics
MP3 Capability
SMART KEY SYSTEM
2.5 Litre
Hybrid Synergy Drive
Power Rear Door
Knee Air Bag
Glove box lock
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
4-Cylinder
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Lane Tracing Assist
Heated Leather Wrapped Steering Wheel
Requires Subscription
SofTex Seats
Black Painted Roof Rails
Rear Foldable 60/40 Seats
7-in. Colour TFT Multi Information Display
POWER SLIDE / TILT MOONROOF
Apple CarPlay compatibility
Android Auto compatibility
Star Safety System: Smart Stop Technology
Power Adjustable Heated Exterior Mirrors
Day and Night Mechanical Rear View Mirror
Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
Front and Rear Side Curtain Airbags
Front Windshield Deicer
Lane Departure Alert with Steering Assist
Dual Stage Driver & Passenger Airbag Supplemental Restraint System (SRS)
Total Number of Airbags: 8
8-way power adjustable driver and manual passenger seats adjustments
225/60R18
SiriusXM® with 3-month All-Access trial
5 USB Charging Ports
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist
Blind Spot Monitor with RCTA
Right/Left Turn Oncoming Pedestrian Detection/Braking
Cyclist Detection and Night Time Pedestrian Detection
Left Turn Oncoming Vehicle Detection/Braking
Toyota Safety Sense 2.5
LED Projector Headlights with Chrome Bezels
8" Toyota Multimedia w/ Service/Safety Connect (up to 10yr trial)
Drive Con. capable (Sub. Required)
Remote Con.(3yr trial)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Acadia Toyota

Used 2024 Toyota GR86 AM20 for sale in Moncton, NB
2024 Toyota GR86 AM20 4,678 KM $36,995 + tax & lic
Used 2023 Toyota Tacoma Double Cab 6A for sale in Moncton, NB
2023 Toyota Tacoma Double Cab 6A 101,167 KM $44,995 + tax & lic
Used 2024 Toyota RAV4 XLE for sale in Moncton, NB
2024 Toyota RAV4 XLE 10,224 KM $41,995 + tax & lic

Email Acadia Toyota

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

Quick Links
Directions Website Inventory
$39,995

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2023 Toyota RAV4