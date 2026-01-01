$27,788+ taxes & licensing
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2025 Toyota Corolla
Hatchback
2025 Toyota Corolla
Hatchback
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$27,788
+ taxes & licensing
Actions
Used
28,089KM
VIN JTNK4MBE5S3237545
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 257545
- Mileage 28,089 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Evasion Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Exterior
Heated Mirrors
Automatic Headlights
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Pass-Through Rear Seat
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$27,788
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2025 Toyota Corolla