2018 Kia Sportage

96,695 KM

Details Features

$17,980

+ taxes & licensing
2018 Kia Sportage

LX

12883871

2018 Kia Sportage

LX

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,980

+ taxes & licensing

Used
96,695KM
VIN KNDPM3AC6J7430721

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # B7446
  • Mileage 96,695 KM

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Transmission w/Dual Shift Mode

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

$17,980

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2018 Kia Sportage