2018 Kia Sportage
LX
2018 Kia Sportage
LX
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$17,980
+ taxes & licensing
Used
96,695KM
VIN KNDPM3AC6J7430721
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # B7446
- Mileage 96,695 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Bluetooth Connection
