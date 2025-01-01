Menu
Account
Sign In

2019 Nissan Qashqai

124,684 KM

Details Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Nissan Qashqai

AWD S CVT

Watch This Vehicle
13121222

2019 Nissan Qashqai

AWD S CVT

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

  1. 1761754788
  2. 1761754789
  3. 1761754789
  4. 1761754788
  5. 1761754789
  6. 1761754788
  7. 1761754790
  8. 1761754789
  9. 1761754790
  10. 1761754788
  11. 1761754789
  12. 1761754788
Contact Seller
Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
124,684KM
VIN JN1BJ1CR5KW328510

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Stock # B7455B
  • Mileage 124,684 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Auto Sales NL

Used 2019 Nissan Qashqai AWD S CVT for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2019 Nissan Qashqai AWD S CVT 124,684 KM $CALL + tax & lic
Used 2020 Kia Sorento LX for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2020 Kia Sorento LX 114,299 KM $CALL + tax & lic
Used 2024 Ford Bronco Sport Big Bend 4x4 for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2024 Ford Bronco Sport Big Bend 4x4 52,554 KM $30,980 + tax & lic

Email Canadian Auto Sales NL

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

Call Dealer

709-486-XXXX

(click to show)

709-486-6990

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2019 Nissan Qashqai