2020 Kia Sorento
LX
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$CALL
+ taxes & licensing
Used
114,299KM
VIN 5XYPGDA36LG665915
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # B7455A
- Mileage 114,299 KM
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
