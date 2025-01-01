$39,980+ taxes & licensing
Make it Yours
2022 Chevrolet Silverado 1500
4WD Crew Cab 157" Work Truck
2022 Chevrolet Silverado 1500
4WD Crew Cab 157" Work Truck
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$39,980
+ taxes & licensing
Used
43,434KM
VIN 3GCUDAED5NG659198
Vehicle Details
- Exterior Colour Midnight Blue
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 43,434 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Keyless Start
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
Tow Hooks
Powertrain
High Output
Seating
Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Convenience
Power Outlet
Additional Features
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Canadian Auto Sales NL
2022 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" Work Truck 43,434 KM $39,980 + tax & lic
2023 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box 38,771 KM $45,980 + tax & lic
2017 Nissan Titan SV 4X4 128,094 KM SOLD
Email Canadian Auto Sales NL
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
Call Dealer
709-486-XXXX(click to show)
$39,980
+ taxes & licensing>
Canadian Auto Sales NL
709-486-6990
2022 Chevrolet Silverado 1500