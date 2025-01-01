Menu
Account
Sign In

2022 Chevrolet Silverado 1500

43,434 KM

Details Features

$39,980

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 157" Work Truck

Watch This Vehicle
13205384

2022 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 157" Work Truck

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

Contact Seller
Logo_AccidentFree

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$39,980

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
43,434KM
VIN 3GCUDAED5NG659198

Vehicle Details

  • Exterior Colour Midnight Blue
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 43,434 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Keyless Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Tow Hooks

Powertrain

High Output

Seating

Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Auto Sales NL

Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157
2022 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" Work Truck 43,434 KM $39,980 + tax & lic
Used 2023 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7
2023 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box 38,771 KM $45,980 + tax & lic
Used 2017 Nissan Titan SV 4X4 for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2017 Nissan Titan SV 4X4 128,094 KM SOLD

Email Canadian Auto Sales NL

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

Call Dealer

709-486-XXXX

(click to show)

709-486-6990

Quick Links
Directions Website Inventory
$39,980

+ taxes & licensing>

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2022 Chevrolet Silverado 1500