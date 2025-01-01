$59,980+ taxes & licensing
2022 Ford F-150
KING RANCH 4WD SUPERCREW 5.5' BOX
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$59,980
+ taxes & licensing
Used
87,116KM
VIN 1FTFW1E87NFA75361
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 87,116 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
Exterior
Automatic Headlights
Seating
Pass-Through Rear Seat
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
