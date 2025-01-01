Menu
Account
Sign In

2022 Ford F-150

87,116 KM

Details Features

$59,980

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Ford F-150

KING RANCH 4WD SUPERCREW 5.5' BOX

Watch This Vehicle
12893111

2022 Ford F-150

KING RANCH 4WD SUPERCREW 5.5' BOX

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

  1. 1755874618
  2. 1755874618
  3. 1755874618
  4. 1755874618
  5. 1755874618
  6. 1755874619
  7. 1755874618
  8. 1755874618
  9. 1755874618
  10. 1755874618
  11. 1755874618
  12. 1755874618
  13. 1755874618
  14. 1755874618
  15. 1755874618
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$59,980

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
87,116KM
VIN 1FTFW1E87NFA75361

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 87,116 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Automatic Headlights

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Auto Sales NL

Used 2022 Ford F-150 KING RANCH 4WD SUPERCREW 5.5' BOX for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2022 Ford F-150 KING RANCH 4WD SUPERCREW 5.5' BOX 87,116 KM $59,980 + tax & lic
Used 2018 Kia Sportage LX for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2018 Kia Sportage LX 96,695 KM $17,980 + tax & lic
Used 2022 Hyundai Elantra Preferred for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2022 Hyundai Elantra Preferred 87,318 KM $22,980 + tax & lic

Email Canadian Auto Sales NL

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

Call Dealer

709-486-XXXX

(click to show)

709-486-6990

Quick Links
Directions Website Inventory
$59,980

+ taxes & licensing>

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2022 Ford F-150