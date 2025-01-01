$22,980+ taxes & licensing
2022 Hyundai Elantra
Ultimate
2022 Hyundai Elantra
Ultimate
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,980
+ taxes & licensing
Used
87,318KM
VIN KMHLN4AG4NC121446
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Stock # A7441
- Mileage 87,318 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Seating
Heated Front Seat(s)
Additional Features
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email Canadian Auto Sales NL
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
$22,980
+ taxes & licensing
Canadian Auto Sales NL
709-486-6990
