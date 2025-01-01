Menu
2022 Hyundai Elantra

87,318 KM

Details Features

$22,980

+ taxes & licensing
2022 Hyundai Elantra

Ultimate

12857795

2022 Hyundai Elantra

Ultimate

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
87,318KM
VIN KMHLN4AG4NC121446

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Stock # A7441
  • Mileage 87,318 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Heated Front Seat(s)

Additional Features

Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

2022 Hyundai Elantra