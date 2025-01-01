Menu
2022 RAM 1500 Classic

42,543 KM

Details Features

$42,980

+ taxes & licensing
2022 RAM 1500 Classic

EXPRESS 4X4 CREW CAB 5'7" BOX

12940454

2022 RAM 1500 Classic

EXPRESS 4X4 CREW CAB 5'7" BOX

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

Logo_AccidentFree

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
42,543KM
VIN 3C6RR7KT3NG338192

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # B7079A
  • Mileage 42,543 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

