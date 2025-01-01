$42,980+ taxes & licensing
2022 RAM 1500 Classic
EXPRESS 4X4 CREW CAB 5'7" BOX
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
42,543KM
VIN 3C6RR7KT3NG338192
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # B7079A
- Mileage 42,543 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Additional Features
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
