2023 Chevrolet Silverado 1500

84,271 KM

Details Features

$42,980

+ taxes & licensing
2023 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 147" LT

13478017

2023 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 147" LT

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$42,980

+ taxes & licensing

Used
84,271KM
VIN 2GCUDDED4P1141693

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # B7478
  • Mileage 84,271 KM

Vehicle Features

Packages

Safety

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Tow Hooks
Privacy Glass

Seating

Pass-Through Rear Seat

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection

Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-XXXX

(click to show)

709-486-6990

$42,980

+ taxes & licensing>

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2023 Chevrolet Silverado 1500