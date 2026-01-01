$42,980+ taxes & licensing
2023 Chevrolet Silverado 1500
4WD Crew Cab 147" LT
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$42,980
+ taxes & licensing
Used
84,271KM
VIN 2GCUDDED4P1141693
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # B7478
- Mileage 84,271 KM
Vehicle Features
Packages
Safety
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Exterior
Tow Hooks
Privacy Glass
Seating
Pass-Through Rear Seat
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Telematics
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
