$36,980+ taxes & licensing
2025 Hyundai Tucson
Preferred AWD
Location
Canadian Auto Sales NL
5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5
709-486-6990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$36,980
+ taxes & licensing
Used
23,315KM
VIN 5NMJBCDE0SH550257
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # B7459
- Mileage 23,315 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
709-486-XXXX(click to show)
