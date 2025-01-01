Menu
Account
Sign In

2025 Hyundai Tucson

23,315 KM

Details Features

$36,980

+ taxes & licensing
Make it Yours

2025 Hyundai Tucson

Preferred AWD

Watch This Vehicle
13050158

2025 Hyundai Tucson

Preferred AWD

Location

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

709-486-6990

  1. 1759861222
  2. 1759861222
  3. 1759861222
  4. 1759861221
  5. 1759861222
  6. 1759861221
  7. 1759861221
  8. 1759861222
  9. 1759861221
  10. 1759861222
Contact Seller
Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$36,980

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
23,315KM
VIN 5NMJBCDE0SH550257

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # B7459
  • Mileage 23,315 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Canadian Auto Sales NL

Used 2019 Chevrolet Silverado 1500 4WD Double Cab 147
2019 Chevrolet Silverado 1500 4WD Double Cab 147" LT 92,909 KM $34,980 + tax & lic
Used 2020 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157
2020 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 157" LT 132,525 KM $34,980 + tax & lic
Used 2018 Ford Escape SEL FWD for sale in Grand Falls-Windsor, NL
2018 Ford Escape SEL FWD 105,500 KM $14,980 + tax & lic

Email Canadian Auto Sales NL

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Canadian Auto Sales NL

Canadian Auto Sales NL

5 Harris Ave, Grand Falls-Windsor, NL A2A 0C5

Call Dealer

709-486-XXXX

(click to show)

709-486-6990

Quick Links
Directions Website Inventory
$36,980

+ taxes & licensing>

Canadian Auto Sales NL

709-486-6990

2025 Hyundai Tucson