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2012 Kia Sorento

234,140 KM

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Steele Auto Group

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2012 Kia Sorento

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EX

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6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

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  • Listing ID: 7324979
  • Stock #: P02167A

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 234,140 KM

Vehicle Description

*STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX, JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT WE'VE EXPANDED OUR USED VEHICLE INVENTORY TO INCLUDE A SELECT NUMBER OF *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* JUST-TRADED VEHICLES THAT PREVIOUSLY WOULD HAVE BEEN SENT IMMEDIATELY TO DEALER AUCTION FOR VARIOUS REASONS INCLUDING THEIR AGE, MILEAGE, PHYSICAL CONDITION AND CARFAX CLAIM HISTORY. HOWEVER, DUE TO THE CHALLENGES CURRENTLY FACING DEALER AUCTION OPERATIONS, THESE VEHICLES WILL TEMPORARILY BE MADE AVAILABLE FOR SALE DIRECTLY TO THE PUBLIC AT WHOLESALE PRICING. PLEASE NOTE: THE ADVERTISED PRICING IS FIRM ON THESE UNITS! FOR YOUR PEACE OF MIND, WE WILL ALLOW YOU TO HAVE THESE VEHICLES LOOKED OVER BY AN AGREED UPON THIRD PARTY - SHOULD YOU WISH TO DO SO! THESE VEHICLES WILL BE PARKED FOR YOU TO SEE ON OUR UPPER LOT HERE AT 44 BEDFORD HIGHWAY. THEY'LL BE PARKED TOGETHER - LOOK FOR THE *AS IS / WHERE IS* DECAL IN THE TOP PASSENGER SIDE CORNER OF THEIR WINDSHIELDS.**COME TAKE A CLOSER LOOK AT THIS JUST-TRADED, SUPER CLEAN 2012 KIA SORENTO ALL-WHEEL-DRIVE EX V6 BOASTING A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT! THIS AWD GEM HAS BEEN VERY WELL LOOKED-AFTER BY THE PREVIOUS OWNER AND BOASTS A VERY GENEROUS LIST OF FEATURES INCLUDING A 3.5L V6 ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION, HEATED LEATHER SEATS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, POWER DRIVER'S SEAT, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, PUSH BUTTON START, PROXIMITY ENTRY, FOG LIGHTS, ALLOY WHEELS, AND MUCH, MUCH MORE! CURRENTLY AT 234140 KMS, YOU CAN BUY TODAY FOR JUST $7320 + FEES AND TAXES! DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS TERRIFIC ALL-WHEEL-DRIVE FIND - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! **PLEASE NOTE THE FOLLOWING REGARDING *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* VEHICLES*:-THERE WILL BE NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN ANY REMAINING FACTORY WARRANTY-NO DEALER INSPECTION COMPLETED-SALE IS FINAL: NO REFUNDS OR EXCHANGES-EXISTING MOTOR VEHICLE INSPECTION STICKER REMOVED UPON SALE-OPTIONAL THIRD PARTY EVALUATION TO BE DONE AT CUSTOMER'S EXPENSE AT AN AGREED UPON LOCATION-ONE DAY IN-TRANSIT PERMIT PROVIDED AT A COST OF $13.20 TO CUSTOMER *WITH PROOF OF INSURANCE*-NO FINANCING AVAILABLE ON *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED VEHICLES.* CERTIFIED FUNDS REQUIRED FOR PAYMENT-TRADE-INS NOT ACCEPTED ON *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* VEHICLES

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