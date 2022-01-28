$9,321+ tax & licensing
+ taxes & licensing
902-454-7341
2015 Honda Civic
Sedan EX
Location
Steele Auto Group
6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4
902-454-7341
$9,321
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8250927
- Stock #: S100964A
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # S100964A
- Mileage 208,310 KM
Vehicle Description
STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT WE'VE EXPANDED OUR USED VEHICLE INVENTORY TO INCLUDE A SELECT NUMBER OF *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* JUST-TRADED VEHICLES THAT PREVIOUSLY WOULD HAVE BEEN SENT IMMEDIATELY TO DEALER AUCTION FOR VARIOUS REASONS INCLUDING THEIR AGE, MILEAGE, PHYSICAL CONDITION AND CARFAX CLAIM HISTORY. HOWEVER, DUE TO THE CHALLENGES CURRENTLY FACING DEALER AUCTION OPERATIONS, THESE VEHICLES WILL TEMPORARILY BE MADE AVAILABLE FOR SALE DIRECTLY TO THE PUBLIC AT WHOLESALE PRICING. PLEASE NOTE: THE ADVERTISED PRICING IS FIRM ON THESE UNITS! FOR YOUR PEACE OF MIND, WE WILL ALLOW YOU TO HAVE THESE VEHICLES LOOKED OVER BY AN AGREED UPON THIRD PARTY - SHOULD YOU WISH TO DO SO! THESE VEHICLES WILL BE PARKED FOR YOU TO SEE ON OUR UPPER LOT HERE AT 44 BEDFORD HIGHWAY. THEY'LL BE PARKED TOGETHER - LOOK FOR THE *AS IS / WHERE IS* DECAL IN THE TOP PASSENGER SIDE CORNER OF THEIR WINDSHIELDS. COME TAKE A CLOSER LOOK AT THIS JUST-TRADED 2015 HONDA CIVIC EX SEDAN! POWERED BY A FUEL EFFICIENT 1.8L 4-CYLINDER ENGINE WITH A FUN-TO-DRIVE 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION, THIS SPORTY AND CONVENIENT 4-DOOR IS NICELY EQUIPPED WITH HEATED SEATS, REVERSE CAMERA, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, AND MORE! PRICED TO SELL FAST AT JUST $9321 + FEES AND TAXES! DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS TERRIFIC FIND - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX, OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! (**Please note the following: vehicle photographed with winter tire and rim package installed, it will also come with factory alloys/all season tires - see photo. Also, please note there is a previous insurance claim in the amount of $3286 on the Carfax vehicle history report for this 2015 Honda Civic. We will happily provide you with a copy of the Carfax report. Thank-you.**)**PLEASE NOTE THE FOLLOWING REGARDING *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* VEHICLES*:**-THERE WILL BE NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN ANY REMAINING FACTORY WARRANTY**-NO DEALER INSPECTION COMPLETED**-SALE IS FINAL: NO REFUNDS OR EXCHANGES**-EXISTING MOTOR VEHICLE INSPECTION STICKER REMOVED UPON SALE**-OPTIONAL THIRD PARTY EVALUATION TO BE DONE AT CUSTOMER'S EXPENSE AT AN AGREED UPON LOCATION**-ONE DAY IN-TRANSIT PERMIT PROVIDED AT A COST OF $13.20 TO CUSTOMER *WITH PROOF OF INSURANCE***-NO FINANCING AVAILABLE ON *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED VEHICLES.* CERTIFIED FUNDS REQUIRED FOR PAYMENT**-TRADE-INS NOT ACCEPTED ON *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* VEHICLES*
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