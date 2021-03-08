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2016 Dodge Grand Caravan

52,744 KM

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Steele Auto Group

902-454-7341

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2016 Dodge Grand Caravan

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SXT

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2016 Dodge Grand Caravan

SXT

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Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

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  • Listing ID: 6696125
  • Stock #: P346180

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bright White
  • Interior Colour Black/Light Greystone
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 52,744 KM

Vehicle Description

*STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY) IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT WE'VE EXPANDED OUR USED VEHICLE INVENTORY TO INCLUDE A SELECT NUMBER OF *AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED* JUST-TRADED VEHICLES THAT PREVIOUSLY WOULD HAVE BEEN SENT IMMEDIATELY TO DEALER AUCTION FOR VARIOUS REASONS INCLUDING THEIR AGE, MILEAGE, PHYSICAL CONDITION AND CARFAX CLAIM HISTORY. HOWEVER, DUE TO THE CHALLENGES CURRENTLY FACING DEALER AUCTION OPERATIONS, THESE VEHICLES WILL TEMPORARILY BE MADE AVAILABLE FOR SALE DIRECTLY TO THE PUBLIC AT WHOLESALE PRICING. PLEASE NOTE: THE ADVERTISED PRICING IS FIRM ON THESE UNITS! FOR YOUR PEACE OF MIND, WE WILL ALLOW YOU TO HAVE THESE VEHICLES LOOKED OVER BY AN AGREED UPON THIRD PARTY - SHOULD YOU WISH TO DO SO! THESE VEHICLES WILL BE PARKED FOR YOU TO SEE ON OUR UPPER LOT HERE AT 44 BEDFORD HIGHWAY. THEY'LL BE PARKED TOGETHER - LOOK FOR THE *AS IS / WHERE IS* DECAL IN THE TOP PASSENGER SIDE CORNER OF THEIR WINDSHIELDS. COME TAKE ADVANTAGE OF THE UNIQUE OPPORTUNITY WITH THIS 2016 DODGE GRAND CARAVAN SXT PLUS WITH FACTORY DVD, A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT AND ONLY 52744 KMS!! THIS VAN IS PRICED THOUSANDS BELOW MARKET VALUE, AND VERY CLOSE TO ROUGH BLACKBOOK VALUE AS IT HAS CURRENT DAMAGE ON THE REAR TAILGATE AND THE ENGINE BONNET. THIS VAN ALSO SAT FOR A WHILE AND WILL LIKELY NEED BRAKE WORK. IN SPITE OF THOSE ISSUES THIS IS A TREMENDOUS OPTION FOR THE SMART BUYER!! POWERED BY A 3.6L V6 ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, THIS TIDY 7-PASSENGER IS VERY GENEROUSLY EQUIPPED WITH FACTORY DVD, REAR HEAT & A/C, FULL STOW & GO SEATING, ALLOY WHEELS, POWER DRIVER'S SEAT, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER HEATED MIRRORS, AM FM CD SIRIUS SATELLITE RADIO WITH STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS, AND MUCH MORE! WITH JUST 52744 KMS, YOU CAN BUY TODAY FOR AN INCREDIBLE $12876 + FEES AND TAXES! DO YOUR RESEARCH AND YOU'LL FIND THIS AN AMAZING OPTION! DON'T WAIT LONG TO JUMP ON THIS EXCITING, VALUE PRICED OFFER - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY!!**PLEASE NOTE THE FOLLOWING REGARDING AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED VEHICLES*:-THERE WILL BE NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN ANY REMAINING FACTORY WARRANTY-NO DEALER INSPECTION COMPLETED-SALE IS FINAL: NO REFUNDS OR EXCHANGES-EXISTING MOTOR VEHICLE INSPECTION STICKER REMOVED UPON SALE-OPTIONAL THIRD PARTY EVALUATION TO BE DONE AT CUSTOMER'S EXPENSE AT AN AGREED UPON LOCATION-ONE DAY IN-TRANSIT PERMIT PROVIDED AT A COST OF $13.20 TO CUSTOMER *WITH PROOF OF INSURANCE*-NO FINANCING AVAILABLE ON AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED VEHICLES. CERTIFIED FUNDS REQUIRED FOR PAYMENT-TRADE-INS NOT ACCEPTED ON AS IS / WHERE IS / MVI-REMOVED VEHICLE

Vehicle Features

Compact Spare Tire
BRIGHT WHITE
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC (STD)
ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 (STD)
SIRIUSXM SATELLITE RADIO -inc: 1-Year SIRIUSXM Subscription For SiriusXM Info Call 888-539-7474
BLACK/LIGHT GREYSTONE CLOTH BUCKET SEATS
WHEELS: 17" X 6.5" ALUMINUM (WGH)
RADIO: 430 6.5" TOUCH AM/FM/CD/HDD
POWER 8-WAY ADJUSTABLE DRIVER SEAT -inc: Power 2-Way Driver Lumbar Adjust
CLIMATE GROUP -inc: Rear Air Conditioning w/Heater A/C w/Manual Tri-Zone Temperature Control
SXT PLUS GROUP -inc: Power 2nd-Row Windows Kumho Brand Tires Power 3rd-Row Quarter-Vented Windows Wheels: 17" x 6.5" Aluminum (WGH) Body-Colour Sill Applique Power Windows w/Front 1-Touch Down
UCONNECT HANDS-FREE GROUP -inc: SiriusXM Satellite Radio 1-Year SiriusXM Subscription For SiriusXM Info Call 888-539-7474 Remote USB Port Bluetooth Streaming Audio Leather-Wrapped Steering Wheel Hands-Free Comm w/Bluetooth Leather-Wrapped Shift...
QUICK ORDER PACKAGE 29G SXT -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6 Transmission: 6-Speed Automatic Integrated Roof Rail Crossbars 2nd & 3rd Row Stow'N Go Seats Body-Colour Bodyside Mouldings Sunscreen Glass Body-Colour Door Handles SXT Badge 2nd ...
SINGLE DVD ENTERTAINMENT GROUP -inc: Video Remote Control Wireless Headphones Radio: 430 6.5" Touch AM/FM/CD/HDD 40GB Hard Drive w/28GB Available 2nd-Row Overhead 9" VGA Video Screen HDMI Input Jack 2nd Row Overhead DVD Console Remote USB Port ...

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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