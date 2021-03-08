Menu
Account
Sign In
Back

2016 Honda CR-V

120,903 KM

Details Description

$16,588

+ tax & licensing
Make it Yours
$16,588

+ taxes & licensing

Steele Auto Group

902-454-7341

Contact Seller
2016 Honda CR-V

2016 Honda CR-V

SE

Watch This Vehicle

2016 Honda CR-V

SE

Location

Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

  1. 6676313
  2. 6676313
  3. 6676313
  4. 6676313
  5. 6676313
  6. 6676313
  7. 6676313
  8. 6676313
  9. 6676313
  10. 6676313
  11. 6676313
  12. 6676313
  13. 6676313
  14. 6676313
  15. 6676313
  16. 6676313
  17. 6676313
  18. 6676313
  19. 6676313
  20. 6676313
  21. 6676313
  22. 6676313
  23. 6676313
  24. 6676313
  25. 6676313
  26. 6676313
  27. 6676313
  28. 6676313
  29. 6676313
  30. 6676313
  31. 6676313
  32. 6676313
  33. 6676313
  34. 6676313
  35. 6676313
  36. 6676313
  37. 6676313
  38. 6676313
  39. 6676313
  40. 6676313
  41. 6676313
  42. 6676313
  43. 6676313
  44. 6676313
  45. 6676313
  46. 6676313
  47. 6676313
  48. 6676313
  49. 6676313
  50. 6676313
Contact Seller

$16,588

+ taxes & licensing

120,903KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6676313
  • Stock #: PCH33013

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 120,903 KM

Vehicle Description

MARCH MADNESS SPECIAL: $16588!! VALUE PRICED AWD TRADE-IN WITH A CLEAN CARFAX AT STEELE CHRYSLER! (44 BEDFORD HIGHWAY) HURRY IN TO TAKE ADVANTAGE OF THE OUTSTANDING DEAL ON THIS SUPER CLEAN 2016 HONDA CR-V SE ALL-WHEEL-DRIVE! POWERED BY A FUEL EFFICIENT 2.4L 4-CYLINDER ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION THIS VERSATILE AWD BEAUTY WILL MAKE THE PERFECT CHOICE FOR YOUR BUSY LIFE, WHETHER YOU'RE BRAVING A SLIPPERY WINTER COMMUTE OR HEADING OUT ON A FUN SUMMER ROAD TRIP. YOU'LL ENJOY LEGENDARY HONDA RELIABILITY AS WELL AS A GENEROUS LIST OF FEATURES INCLUDING REVERSE CAMERA, AIR CONDITIONING, BLUETOOTH, HEATED FRONT SEATS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, CRUISE CONTROL, FOG LIGHTS, GORGEOUS ALLOY WHEELS, AND MUCH MORE! CURRENTLY AT 120903 KMS, YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS AWD CR-V SE HAS UNDERGONE A THOROUGH 100-POINT MECHANICAL INSPECTION WHERE $1592 WAS SPENT BRINGING EVERYTHING UP TO DATE! PRICED AT AN OUTSTANDING $16588, SO DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Steele Auto Group

2014 Ford Escape SE
 161,471 KM
$9,995 + tax & lic
2020 Ford Escape SEL
 16,209 KM
$31,974 + tax & lic
2020 Ford Escape SEL
 25,631 KM
$31,740 + tax & lic

Email Steele Auto Group

Steele Auto Group

Steele Auto Group

Steele Chrysler

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

Call Dealer

902-454-XXXX

(click to show)

902-454-7341

Alternate Numbers
1-888-862-6365
Quick Links
Directions Website Inventory