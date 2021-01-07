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2018 Jeep Compass

59,851 KM

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Steele Auto Group

902-454-7341

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2018 Jeep Compass

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LIMITED

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LIMITED

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Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

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  • Listing ID: 6498126
  • Stock #: S11532B

Vehicle Details

  • Exterior Colour Olive Green Pearl
  • Interior Colour Black/Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 59,851 KM

Vehicle Description

*IMMACULATE 4X4 TRADE-IN WITH A CLEAN CARFAX REPORT AT STEELE CHRYSLER! (44 BEDFORD HIGHWAY) HURRY IN TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS FULLY LOADED 2018 JEEP COMPASS LIMITED 4X4 IN BEAUTIFUL 'OLIVE GREEN PEARL' PAINT AND BOASTING ONLY 59851 KM! PRIDE OF OWNERSHIP ON BEHALF OF THE PREVIOUS OWNER IS CLEARLY EVIDENT WITH THIS VALUE PRICED 4X4 GEM! POWERED BY A FUEL EFFICIENT 2.4L 4-CYLINDER MULTI-AIR ZERO EVAP ENGINE WITH 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION YOU'LL LOVE THE FUEL PERFORMANCE, FEATURES AND CUTTING EDGE TECHNOLOGY FOUND IN THIS SURE FOOTED 4X4 INCLUDING A POWER PANORAMIC MOONROOF, HEATED LEATHER SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, FORWARD COLLISION WARNING WITH ACTIVE BRAKING, REAR CROSS PATH DETECTION, GPS NAVIGATION, REVERSE CAMERA, REMOTE STARTER, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, POWER DRIVER'S SEAT, POWER LIFT GATE, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER HEATED MIRRORS, APPLE CARPLAY AND GOOGLE ANDROID AUTO, CRUISE CONTROL, U/CONNECT BLUETOOTH, GORGEOUS ALLOY WHEELS, REAR SPOILER, FOG LIGHTS, AND MUCH, MUCH MORE! CURRENTLY AT 59851 KMS, YOU CAN BUY WITH TOTAL CONFIDENCE KNOWING THIS JEEP COMPASS LIMITED 4X4 HAS UNDERGONE OUR THOROUGH 85-POINT MECHANICAL INSPECTION! THIS IS THE PERFECT VEHICLE FOR LIFE IN ATLANTIC CANADA - WHETHER YOU'RE BRAVING A SLIPPERY WINTER COMMUTE, OR HEADING OUT ON THAT FUN SUMMER ROAD TRIP! THIS COMPASS HAD AN ORIGINAL MSRP (WHEN NEW) OF $42445 MEANING IT IS PRICED TO SELL FAST AT JUST $24977! DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS TERRIFIC FIND - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY!*

Vehicle Features

Power Liftgate
BLACK
Dual-Pane Panoramic Sunroof
TRANSMISSION: 9-SPEED AUTOMATIC (STD)
TWO-TONE PAINT W/BLACK ROOF
SAFETY & SECURITY GROUP -inc: Blind-Spot/Rear Cross-Path Detection Park-Sense Rear Park Assist System
OLIVE GREEN PEARL
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY
ENGINE: 2.4L MULTIAIR I-4 ZERO EVAP W/ESS (STD)
TIRES: 225/55R18 BSW AS (STD)
BLACK/BLACK LEATHER-FACED SEATS W/PERFORATION
QUICK ORDER PACKAGE 27G -inc: Engine: 2.4L MultiAir I-4 Zero Evap w/ESS Transmission: 9-Speed Automatic
WHEELS: 18" X 7" POLISHED ALUMINUM W/GREY POCKETS (STD)
NAVIGATION GROUP -inc: SiriusXM Traffic Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display HD Radio 1-Year SiriusXM Guardian Subscription 5-Year SXM Travel Link Subscription GPS Navigation 5-Year SiriusXM Traffic Subscription SiriusXM Travel Link
ADVANCED SAFETY & LIGHTING GROUP -inc: Advanced Brake Assist Auto High-Beam Headlamp Control LED Tail Lamps Bi-Xenon HID Headlamps w/LED Signature Forward Collision Warning/Active Braking Lane Departure Warning/Lane Keep Assist

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Alternate Numbers
1-888-862-6365
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