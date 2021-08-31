Menu
Account
Sign In
Back

2018 RAM 1500

127,757 KM

Details Description Features

$37,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$37,888

+ taxes & licensing

Steele Auto Group

902-454-7341

Contact Seller
2018 RAM 1500

2018 RAM 1500

SPORT

Watch This Vehicle

2018 RAM 1500

SPORT

Location

Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

  1. 7642753
  2. 7642753
  3. 7642753
  4. 7642753
  5. 7642753
  6. 7642753
  7. 7642753
  8. 7642753
  9. 7642753
  10. 7642753
  11. 7642753
  12. 7642753
  13. 7642753
  14. 7642753
  15. 7642753
  16. 7642753
  17. 7642753
  18. 7642753
  19. 7642753
  20. 7642753
  21. 7642753
  22. 7642753
  23. 7642753
  24. 7642753
  25. 7642753
  26. 7642753
  27. 7642753
  28. 7642753
  29. 7642753
  30. 7642753
  31. 7642753
  32. 7642753
  33. 7642753
  34. 7642753
  35. 7642753
  36. 7642753
  37. 7642753
  38. 7642753
  39. 7642753
  40. 7642753
  41. 7642753
  42. 7642753
  43. 7642753
  44. 7642753
  45. 7642753
  46. 7642753
  47. 7642753
  48. 7642753
  49. 7642753
  50. 7642753
Contact Seller

$37,888

+ taxes & licensing

127,757KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7642753
  • Stock #: PSS01615

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brilliant black crystal pearl
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 127,757 KM

Vehicle Description

*VISIT STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS RARE FIND 2018 RAM 1500 SPORT QUAD CAB HEMI 4X4 BOASTING AIR RIDE SUSPENSION AND A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT! THIS SUPER CLEAN, FULL SIZED BEAUTY IS POWERED BY A 5.7L HEMI V8 ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION AND FEATURES A GENEROUS LIST OF OPTIONS INCLUDING ADJUSTABLE AIR RIDE SUSPENSION, POWER MOONROOF, 8.4 INCH TOUCH SCREEN, REVERSE CAMERA, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, POWER DRIVER'S SEAT, ALPINE SOUND SYSTEM, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, BLACKED OUT 20 INCH WHEELS, FOG LIGHTS, SPORT HOOD, SIDE STEPS, SPRAY IN BOX LINER AND MUCH, MUCH MORE! BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS RAM SPORT HAS UNDERGONE A FULL MECHANICAL INSPECTION BRINGING EVERYTHING UP TO DATE! TRUCKS LIKE THIS ARE INCREDIBLY DIFFICULT TO COME BY THIS YEAR - DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS TERRIFIC FIND! VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! *

Vehicle Features

Power Sunroof
ParkView Rear Back-Up Camera
Brilliant Black Crystal Pearl
Sport Performance Hood
Spray-in bedliner
3.21 Rear Axle Ratio
4-Corner Air Suspension
FRONT & REAR ALL-WEATHER FLOOR MATS
Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS
REMOTE START & SECURITY ALARM GROUP -inc: Remote Start System Security Alarm
Class IV Hitch Receiver
COMFORT GROUP -inc: Heated Steering Wheel Front Heated Seats
TRANSMISSION: 8-SPEED TORQUEFLITE AUTOMATIC (DFD) (STD)
Electronic Trailer Brake Controller
GVWR: 3 129 KGS (6 900 LBS)
BLACK SPORT MESH CLOTH/VINYL FRONT BUCKET
QUICK ORDER PACKAGE 27L SPORT -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic (DFD) Sport Group Bright Dual Rear Exhaust Tips
SPORT PREMIUM GROUP -inc: 9 Alpine Speakers w/Subwoofer A/C w/Dual Zone Auto Temperature Control Humidity Sensor
WHEELS: 20" X 9" BLACK ALUMINUM -inc: Black Exterior Badging Black Ram's Head Tailgate Badge 4x4 Flat Black Badge Black Ram 1500 Badge

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Steele Auto Group

2016 Mazda MAZDA3 GX
 106,446 KM
$CALL + tax & lic
2015 Toyota Tundra P...
 121,000 KM
$40,694 + tax & lic
2018 Nissan Sentra S
 99,020 KM
$13,495 + tax & lic

Email Steele Auto Group

Steele Auto Group

Steele Auto Group

Steele Chrysler

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

Call Dealer

902-454-XXXX

(click to show)

902-454-7341

Alternate Numbers
1-888-862-6365
Quick Links
Directions Website Inventory