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2019 Jeep Wrangler

58,935 KM

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$49,988

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Steele Auto Group

902-454-7341

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2019 Jeep Wrangler

2019 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara

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2019 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara

Location

Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

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  • Listing ID: 7690228
  • Stock #: S792816A

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 58,935 KM

Vehicle Description

*V6! NEW BODY STYLE JL MODEL! VISIT STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS RARE-FIND 2019 JEEP WRANGLER UNLIMITED JL (NEW BODY STYLE) SAHARA 4X4 BOASTING A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT AND ONLY 58935 KMS! POWERED BY A 3.6L V6 ENGINE WITH 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION THIS LEGENDARY TRAIL RATED 4X4 IS GENEROUSLY EQUIPPED WITH AN 8.4 INCH TOUCH SCREEN, GPS NAVIGATION, REVERSE CAMERA, REMOTE STARTER, HEATED FRONT SEATS, FREEDOM TOP HARDTOP, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, PUSH BUTTON START, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER HEATED MIRRORS, SIDE STEPS, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, AND MUCH, MUCH MORE! CURRENTLY AT JUST 58935 KMS, LOTS OF FACTORY WARRANTY REMAINS AND YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS WRANGLER JL UNLIMITED SAHARA HAS UNDERGONE OUR THOROUGH 85-POINT MECHANICAL INSPECTION! USED WRANGLERS ARE IN INCREDIBLY HIGH DEMAND, AND ARE VERY DIFFICULT TO FIND, SO DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS ONE - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! *

Vehicle Features

Remote Start System
BLACK
Alpine Premium Audio System
BLACK CLOTH BUCKET SEATS
ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 W/ESS (STD)
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY
QUICK ORDER PACKAGE 24G -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6 w/ESS Transmission: 8-Speed Automatic
TIRES: 255/70R18 OWL ON/OFF-ROAD (STD)
WHEELS: 18" X 7.5" POLISHED W/GREY SPOKES (STD)
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC -inc: Tip Start Dana M200 Rear Axle Hill Descent Control
UCONNECT 4C NAV & SOUND GROUP -inc: SiriusXM Traffic Alpine Premium Audio System Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display HD Radio Auto-Dimming Rearview Mirror For Details Visit DriveUconnect.ca 1-YR SiriusXM Guardian Subscription 5-Yr SiriusXM T...

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Call Dealer

902-454-XXXX

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Alternate Numbers
1-888-862-6365
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