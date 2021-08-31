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2019 RAM 1500

29,309 KM

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Steele Auto Group

902-454-7341

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SPORT

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2019 RAM 1500

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Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

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  • Listing ID: 7642762
  • Stock #: PSS58176

Vehicle Details

  • Exterior Colour RED PEARL
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 29,309 KM

Vehicle Description

*VISIT STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS STUNNING 2019 RAM 1500 SPORT CREW CAB HEMI 4X4 IN RED PEARL PAINT BOASTING A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT AND A VERY LOW 29309 KMS! POWERED BY A 5.7L HEMI V8 ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, THIS FULL SIZED BEAUTY IS GENEROUSLY EQUIPPED WITH LEATHER SEATING, HEATED AND COOLED FRONT SEATS, HEATED STEERING WHEEL, AIR CONDITIONING, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, 8.4 INCH TOUCH SCREEN WITH HI-DEF REVERSE CAMERA, POWER ADJUSTABLE PEDALS, SPRAY IN BOX LINER, FOG LIGHTS, SIDE STEPS, 22 INCH WHEELS, AND MUCH, MUCH MORE! WITH ONLY 29309 KMS PLENTY OF FACTORY WARRANTY REMAINS AND YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS RAM SPORT HAS UNDERGONE A THOROUGH MECHANICAL INSPECTION BRINGING EVERYTHING UP TO DATE! USED TRUCKS LIKE THIS ARE IN INCREDIBLY HIGH DEMAND RIGHT NOW, SO DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX, OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! *

Vehicle Features

Class IV Receiver Hitch
Rear wheelhouse liners
TRAILER BRAKE CONTROL
3.21 REAR AXLE RATIO (STD)
Red Pearl
ENGINE: 5.7L HEMI VVT V8 W/FUELSAVER MDS (STD)
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC (STD)
TIRES: 285/45R22XL BSW ALL-SEASON
WHEELS: 22" X 9" POLISHED ALUMINUM -inc: Tires: 285/45R22XL BSW All-Season
BLACK LEATHER-FACED FRONT VENTED BUCKET SEATS -inc: Front Heated Seats Heated Steering Wheel Power 8-Way Adjustable Front Seats Power 4-Way Front Passenger Lumbar Adjust Front Ventilated Seats
QUICK ORDER PACKAGE 25L SPORT -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 8-Speed Automatic Google Android Auto Instrument Cluster Body-Colour Door Handles Rear Wheel Spats Front Heavy-Duty Shock Absorbers Overhead LED Lamps H...

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Alternate Numbers
1-888-862-6365
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