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2020 Jeep Grand Cherokee

47,326 KM

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Steele Auto Group

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2020 Jeep Grand Cherokee

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North

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North

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6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

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  • Listing ID: 8451402
  • Stock #: S14755AA

Vehicle Details

  • Exterior Colour Diamond Black Crystal Pearl
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 47,326 KM

Vehicle Description

*VISIT STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS JUST-TRADED AND ULTRA-RARE 2020 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO NORTH 4X4 V6 BOASTING A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT AND ONLY 47326 KMS! POWERED BY A 3.6L V6 ENGINE WITH 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, THIS LEGENDARY 4X4 IS WONDERFULLY EQUIPPED WITH LEATHER/SUEDE COMBINATION SEATING, 8.4 INCH TOUCH SCREEN, GPS NAVIGATION, REVERSE CAMERA WITH PARK ASSIST, POWER LIFT GATE, REMOTE STARTER, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HEATED FRONT SEATS, HEATED STEERING WHEEL, FACTORY TRAILER HITCH, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, PUSH BUTTON START, PROXIMITY ENTRY, POWER EQUIPMENT, BLUETOOTH, 9-SPEAKER ALPINE SOUND SYSTEM WITH 506-WATT AMPLIFIER AND REAR SUBWOOFER, AND MUCH MORE! CURRENTLY AT 47326 KMS, LOTS OF FACTORY WARRANTY REMAINS AND YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS GRAND CHEROKEE HAS UNDERGONE OUR THOROUGH 85-POINT MECHANICAL INSPECTION! PRICED TO SELL FAST AT $44988 + FEES AND TAXES, ALL CREDIT CONSIDERED!! DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS VERY EXCITING FIND - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! *

Vehicle Features

TRANSMISSION: 8-SPEED TORQUEFLITE AUTOMATIC (STD)
ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 W/ESS (STD)
DIAMOND BLACK CRYSTAL PEARL
BLACK LEATHER-FACED W/PERFORATED SUEDE SEATS
PREMIUM LIGHTING GROUP -inc: Bi-Xenon HID Headlamps LED Daytime Running Lights Automatic High-Beam Headlamp Control LED Fog Lamps
TRAILER TOW GROUP IV -inc: Rear Load-Levelling Suspension Full-Size Spare Tire 180 Amp Alternator 4 & 7-Pin Wiring Harness Heavy-Duty Engine Cooling Class IV Hitch Receiver Delete Rear Tow Hook Steel Spare Wheel
QUICK ORDER PACKAGE 2BN NORTH -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6 w/ESS Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic Underbody Skid Plate Auto-Dimming Rearview Mirror Front Heated Seats Front Suspension Skid Plate SiriusXM Traffic Instrument Clu...

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