$44,988+ tax & licensing
+ taxes & licensing
902-454-7341
2020 Jeep Grand Cherokee
North
Location
Steele Auto Group
6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4
902-454-7341
$44,988
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8451402
- Stock #: S14755AA
Vehicle Details
- Exterior Colour Diamond Black Crystal Pearl
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 47,326 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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