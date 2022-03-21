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2020 RAM 1500

33,389 KM

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Steele Auto Group

902-454-7341

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SPORT

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2020 RAM 1500

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Steele Auto Group

6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4

902-454-7341

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  • Listing ID: 8734553
  • Stock #: PS8093

Vehicle Details

  • Exterior Colour RED PEARL
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 33,389 KM

Vehicle Description

*PANO ROOF! 12-INCH SCREEN! NEW BODY STYLE! VISIT STEELE CHRYSLER (44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX - JUST DOWN FROM THE WINDSOR STREET EXCHANGE) TO TAKE A CLOSER LOOK AT THIS EXTREMELY RARE 2020 RAM 1500 SPORT CREW CAB HEMI 4X4 BOASTING A CLEAN CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT AND A VERY LOW 33389 KMS!! POWERED BY A 5.7L HEMI V8 ENGINE WITH 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, PRIDE OF OWNERSHIP ON BEHALF OF THE PREVIOUS OWNER IS CLEARLY EVIDENT WITH THIS FULL SIZED BEAUTY AND YOU'LL LOVE THE AMAZING LIST OF FEATURES INCLUDING 12 INCH TOUCH SCREEN, GPS NAVIGATION, MULTI VIEW REVERSE CAMERA, ADVANCED SAFETY GROUP, DUAL PANE PANORAMIC ROOF, REMOTE STARTER, ALPINE SOUND SYSTEM, TAIL GATE STEP, POWER ADJUSTABLE PEDALS, JAY DROPPING 22 INCH WHEELS, SPORT HOOD, FOG LIGHTS, SIDE STEPS, SPRAY IN BED LINER, HARD TONNEAU COVER, AND MUCH, MUCH MORE! PLENTY OF FACTORY WARRANTY REMAINS, AND YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE KNOWING THIS RAM SPORT HAS UNDERGONE OUR THOROUGH 85-POINT MECHANICAL INSPECTION! DON'T WAIT LONG TO MAKE YOUR MOVE ON THIS EXCITING OPTION - VISIT US AT 44 BEDFORD HIGHWAY IN HALIFAX OR CONTACT STEELE CHRYSLER TODAY! (FINANCING AVAILABLE, ALL CREDIT CONSIDERED!!)*

Vehicle Features

Remote Start System
Rear wheelhouse liners
Sport Performance Hood
TIRES: 285/45R22XL BSW ALL-SEASON
9 Alpine Speakers w/Subwoofer
3.21 REAR AXLE RATIO (STD)
Red Pearl
BLIND-SPOT & CROSS-PATH DETECTION
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC (STD)
PARK-SENSE FRONT & REAR PARK ASSIST
WHEELS: 22" X 9" POLISHED ALUMINUM -inc: Tires: 285/45R22XL BSW All-Season
POWER DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF -inc: Premium Overhead Console LED Dual Dome Reading Lamps Overhead LED Lamps
ENGINE: 5.7L HEMI VVT V8 W/FUELSAVER MDS -inc: 220 Amp Alternator (STD)
BLACK LEATHER-FACED FRONT VENTED BUCKET SEATS -inc: Front Heated Seats Heated Steering Wheel Power 4-Way Front Passenger Lumbar Adjust Power 8-Way Adjustable Front Seats Front Ventilated Seats
BED UTILITY GROUP -inc: 4 Adjustable Cargo Tie-Down Hooks LED Bed Lighting Deployable Bed Step
QUICK ORDER PACKAGE 25L SPORT -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 8-Speed Automatic Instrument Cluster Body-Colour Door Handles Rear Wheel Spats Overhead LED Lamps Heated Exterior Mirrors Power 8-Way Adjustable Driver S...
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/12" DISPLAY -inc: Google Android Auto SiriusXM Traffic USB Mobile Projection Disassociated Touchscreen Display HD Radio For Details Visit DriveUconnect.ca Integrated Centre Stack Radio 1-Year SiriusXM Guardian Subscript...
ADVANCED SAFETY GROUP -inc: Adaptive Cruise Control w/Stop & Go Advanced Brake Assist Automatic High-Beam Headlamp Control Surround View Camera System Parallel & Perpendicular Park Assist Forward Collision Warn w/Active Braking Lane Departure Wa...
LEVEL 2 EQUIPMENT GROUP W/2_L -inc: Remote Start System Rear Window Defroster Rain-Sensing Windshield Wipers Auto-Dimming Rearview Mirror Park-Sense Front & Rear Park Assist Power Adjustable Pedals A/C w/Dual-Zone Automatic Temperature Control ...

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902-454-XXXX

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902-454-7341

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