$54,988+ tax & licensing
+ taxes & licensing
902-454-7341
2020 RAM 1500
SPORT
Location
Steele Auto Group
6050 Livingstone St., Halifax, NS B3J 3C4
902-454-7341
$54,988
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8734553
- Stock #: PS8093
Vehicle Details
- Exterior Colour RED PEARL
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 33,389 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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