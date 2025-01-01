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NEW PRICE! 2017 MINI COOPER S CLUBMAN -ALL4 | NO ACCIDENTS 7-SPEED AUTOMATIC AWD MIDNIGHT BLACK METALLIC 2.0L I4 16V<br /><br /><br />AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, AM/FM RADIO, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ESSENTIALS PACKAGE, FRONT FOG LIGHTS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, LEATHER STEERING WHEEL, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, PANORAMA SUNROOF, POWER WINDOWS, RADIO: ANTI-THEFT AM/FM STEREO AUDIO SYSTEM W/RDS, RAIN SENSING WIPERS, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR FOG LIGHTS, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, SIRIUSXM SATELLITE RADIO PRE-WIRE, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, TELESCOPING STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, WHEELS: 17 X 7.5 NET SPOKE BLACK ALLOY.<br /><br />WE WORK WITH YOU. TOGETHER WE'LL FIND A SOLUTION THAT MAKES SENSE FOR YOUR INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE VISIT US OR CALL 902 843-3900 TO LEARN ABOUT OUR GREAT SELECTION.<br />AWARDS:<br /> * JD POWER CANADA AUTOMOTIVE PERFORMANCE, EXECUTION AND LAYOUT (APEAL) STUDY REVIEWS:<br /> * ON ALL FACTORS OF FUN-TO-DRIVENESS, UNIQUENESS, AND CHEEKY ATTITUDE, THE MINI COOPER SEEMED TO HAVE IMPRESSED OWNERS. THESE FOLKS TYPICALLY RAVE ABOUT GREAT MILEAGE, INSTANT RECOGNITION, AMUSING PERFORMANCE, AND POTENT POWER, ESPECIALLY ON HIGHER-OUTPUT MODELS. THE APPEARANCE AND BUILD QUALITY OF THE CABIN ARE ALSO, GENERALLY, HIGHLY RATED. MANY OWNERS ALSO ENJOY THE AVAILABILITY OF ALL-WHEEL DRIVE (AWD) FOR ADDED TRACTION IN INCLEMENT WEATHER. SOURCE: AUTOTRADER.CA<br /><br />WITH 22 LENDERS AVAILABLE ZACK'S AUTO SALES CAN OFFER OUR CUSTOMERS WITH THE LOWEST AVAILABLE INTEREST RATE. THANK YOU FOR TAKING THE TIME TO CHECK OUT OUR SELECTION!

2017 MINI Cooper Clubman

159,452 KM

Details Description Features

$22,488

+ tax & licensing
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2017 MINI Cooper Clubman

4dr HB S ALL4

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2017 MINI Cooper Clubman

4dr HB S ALL4

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339 Prince St, Truro, NS B2N 1E1

902-843-3900

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Used
159,452KM
Other / Unsure Condition
VIN WMWLU5C5XH2E83583

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 83583A
  • Mileage 159,452 KM

Vehicle Description

NEW PRICE! 2017 MINI COOPER S CLUBMAN -ALL4 | NO ACCIDENTS 7-SPEED AUTOMATIC AWD MIDNIGHT BLACK METALLIC 2.0L I4 16V


AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, AM/FM RADIO, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ESSENTIALS PACKAGE, FRONT FOG LIGHTS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, LEATHER STEERING WHEEL, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, PANORAMA SUNROOF, POWER WINDOWS, RADIO: ANTI-THEFT AM/FM STEREO AUDIO SYSTEM W/RDS, RAIN SENSING WIPERS, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR FOG LIGHTS, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, SIRIUSXM SATELLITE RADIO PRE-WIRE, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, TELESCOPING STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, WHEELS: 17 X 7.5 NET SPOKE BLACK ALLOY.

WE WORK WITH YOU. TOGETHER WE'LL FIND A SOLUTION THAT MAKES SENSE FOR YOUR INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE VISIT US OR CALL 902 843-3900 TO LEARN ABOUT OUR GREAT SELECTION.
AWARDS:
* JD POWER CANADA AUTOMOTIVE PERFORMANCE, EXECUTION AND LAYOUT (APEAL) STUDY REVIEWS:
* ON ALL FACTORS OF FUN-TO-DRIVENESS, UNIQUENESS, AND CHEEKY ATTITUDE, THE MINI COOPER SEEMED TO HAVE IMPRESSED OWNERS. THESE FOLKS TYPICALLY RAVE ABOUT GREAT MILEAGE, INSTANT RECOGNITION, AMUSING PERFORMANCE, AND POTENT POWER, ESPECIALLY ON HIGHER-OUTPUT MODELS. THE APPEARANCE AND BUILD QUALITY OF THE CABIN ARE ALSO, GENERALLY, HIGHLY RATED. MANY OWNERS ALSO ENJOY THE AVAILABILITY OF ALL-WHEEL DRIVE (AWD) FOR ADDED TRACTION IN INCLEMENT WEATHER. SOURCE: AUTOTRADER.CA

WITH 22 LENDERS AVAILABLE ZACK'S AUTO SALES CAN OFFER OUR CUSTOMERS WITH THE LOWEST AVAILABLE INTEREST RATE. THANK YOU FOR TAKING THE TIME TO CHECK OUT OUR SELECTION!

Vehicle Features

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry

Exterior

Alloy Wheels

Additional Features

AWD

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