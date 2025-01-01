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2017 MINI Cooper Clubman
4dr HB S ALL4
2017 MINI Cooper Clubman
4dr HB S ALL4
Location
Zacks Auto Sales
339 Prince St, Truro, NS B2N 1E1
902-843-3900
$22,488
+ taxes & licensing
Used
159,452KM
Other / Unsure Condition
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VIN WMWLU5C5XH2E83583
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 83583A
- Mileage 159,452 KM
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Vehicle Description
NEW PRICE! 2017 MINI COOPER S CLUBMAN -ALL4 | NO ACCIDENTS 7-SPEED AUTOMATIC AWD MIDNIGHT BLACK METALLIC 2.0L I4 16V
AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, AM/FM RADIO, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ESSENTIALS PACKAGE, FRONT FOG LIGHTS, HEATED DOOR MIRRORS, HEATED FRONT SEATS, LEATHER STEERING WHEEL, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, PANORAMA SUNROOF, POWER WINDOWS, RADIO: ANTI-THEFT AM/FM STEREO AUDIO SYSTEM W/RDS, RAIN SENSING WIPERS, REAR ANTI-ROLL BAR, REAR FOG LIGHTS, REAR WINDOW WIPER, REMOTE KEYLESS ENTRY, SIRIUSXM SATELLITE RADIO PRE-WIRE, SPEED-SENSING STEERING, SPEED-SENSITIVE WIPERS, TELESCOPING STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, WHEELS: 17 X 7.5 NET SPOKE BLACK ALLOY.
WE WORK WITH YOU. TOGETHER WE'LL FIND A SOLUTION THAT MAKES SENSE FOR YOUR INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE VISIT US OR CALL 902 843-3900 TO LEARN ABOUT OUR GREAT SELECTION.
AWARDS:
* JD POWER CANADA AUTOMOTIVE PERFORMANCE, EXECUTION AND LAYOUT (APEAL) STUDY REVIEWS:
* ON ALL FACTORS OF FUN-TO-DRIVENESS, UNIQUENESS, AND CHEEKY ATTITUDE, THE MINI COOPER SEEMED TO HAVE IMPRESSED OWNERS. THESE FOLKS TYPICALLY RAVE ABOUT GREAT MILEAGE, INSTANT RECOGNITION, AMUSING PERFORMANCE, AND POTENT POWER, ESPECIALLY ON HIGHER-OUTPUT MODELS. THE APPEARANCE AND BUILD QUALITY OF THE CABIN ARE ALSO, GENERALLY, HIGHLY RATED. MANY OWNERS ALSO ENJOY THE AVAILABILITY OF ALL-WHEEL DRIVE (AWD) FOR ADDED TRACTION IN INCLEMENT WEATHER. SOURCE: AUTOTRADER.CA
WITH 22 LENDERS AVAILABLE ZACK'S AUTO SALES CAN OFFER OUR CUSTOMERS WITH THE LOWEST AVAILABLE INTEREST RATE. THANK YOU FOR TAKING THE TIME TO CHECK OUT OUR SELECTION!
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Vehicle Features
Power Options
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Exterior
Alloy Wheels
Additional Features
AWD
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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