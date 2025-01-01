$CALL+ taxes & licensing
2023 Nissan Kicks
SV FWD
Location
Zacks Auto Sales
339 Prince St, Truro, NS B2N 1E1
902-843-3900
Used
31,535KM
Other / Unsure Condition
VIN 3N1CP5CV2PL548921
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 31,535 KM
Vehicle Features
Additional Features
Automatic
FWD
Alloy Wheels;Keyless Entry
Backup Camera;Brake Assist;Lane Assist;Parking Sensors
Air Conditioning;Bluetooth Connection;Cruise Control;Heated Seats;Power Windows;Remote Start;Satellite Radio;Smart Device Integration
2023 Nissan Kicks