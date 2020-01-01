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2009 BMW X3

30i

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2009 BMW X3

30i

Location

Row Auto Sales Inc

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1579201653
  2. 1579201652
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Sale Price

$6,998

+ taxes & licensing

  • 194,100KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4459494
  • VIN: WBXPC93479WJ30458
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Row Auto Sales
BLUE ON BLACK LEATHER, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, JUST SPENT $2000 ON REPAIRS AND SAFETY. OIL LEAKS FIXED, NEW BATTERY, SYN OIL SINCE NEW. AWD, NON SMOKER, NO ACCIDENTS, VERY CLEAN, VERY WELL MAINTAINED. MUST BE SEEN. PL, PW, CRUISE, ALLOY WHEELS, CLEAN CAR PROOF.30 DAY POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED.

CERTIFIED

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU. CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM SHAUN 416-270-3324 NICK 647-834-5626

ROW AUTO SALES INC
509 BAYLY ST EAST AJAX, ON L1Z 1W7
TRADES WELCOME!
OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.
LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.
OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER.
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.
CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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