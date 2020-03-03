Menu
Account
Sign In

2009 Ford Escape

XLT

Watch This Vehicle

2009 Ford Escape

XLT

Location

Row Auto Sales

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1584114899
  2. 1584114899
  3. 1584114899
  4. 1584114898
  5. 1584114897
  6. 1584114897
  7. 1584114896
  8. 1584114897
  9. 1584114897
  10. 1584114898
  11. 1584114896
  12. 1584114898
  13. 1584114896
Contact Seller
Sale Price

$6,888

+ taxes & licensing

  • 159,800KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4735644
  • VIN: 1FMCU93G19KD09259
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

GREY ON BLACK LEATHER, HEATED SEATS, NON SMOKER, NO ACCIDENTS, SECOND OWNER, JUST SPENT $2000 TO SAFETY. NEW TIRES, VERY CLEAN INSIDE AND OUT. CD, A/C, KEYLESS ENTRY, PL, PW. MUST BE SEEN

 

CERTIFIED.

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.  CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM SHAUN 416-270-3324 NICK 647-834-5626 

 

 ROW AUTO SALES INC

509 BAYLY ST EAST AJAX, ON L1Z 1W7 

TRADES WELCOME! 

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.

 LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.

 OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER. 

FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.

 CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Luggage Rack
  • Tire Pressure Monitor
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Row Auto Sales

2009 Honda Civic DX,...
 194,400 KM
$3,998 + tax & lic
2014 Ford Escape SE,...
 171,200 KM
$11,888 + tax & lic
2012 Ford Focus SE
 99,500 KM
$6,998 + tax & lic
Row Auto Sales

Row Auto Sales

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-855-574-XXXX

(click to show)

1-855-574-2224

Send A Message