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2009 Toyota RAV4

LIMITED

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2009 Toyota RAV4

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Location

Row Auto Sales Inc

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1578510507
  2. 1578510509
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Sale Price

$8,888

+ taxes & licensing

  • 245,100KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4417848
  • VIN: 2t3bf31v39w023641
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey - Light
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SILVER ON GREY INTERIOR.MUST BE SEEN. NO RUST. NON SMOKER. PL, PW, CRUISE. KEY LESS ENTRY. STEAM CLEANED INSIDE. 30 DAY POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED. VERY CLEAN, PL, PW, CRUISE. DRIVES GREAT. NO RUST.GREAT ON FUEL. MUST BE SEEN.ALL WHEEL DRIVE. NEW BRAKES.2 SETS OF RIMS AND TIRES.LIMITED

CERTIFIED

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.

CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM

SHAUN 416-270-3324 shaun@rowautosales.ca
NICK 647-834-5626 nick@rowautosales.ca


ROW AUTO SALES INC
509 BAYLY ST EAST
AJAX, ON L1Z 1W7

TRADES WELCOME!

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.
LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.
OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER.
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.
CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Conventional Spare Tire
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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