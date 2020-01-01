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2012 Dodge Grand Caravan

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2012 Dodge Grand Caravan

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Location

Row Auto Sales Inc

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

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Sale Price

$5,288

+ taxes & licensing

  • 194,500KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4433562
  • VIN: 2C4RDGBG2CR104840
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

BLACK ON BLACK CLOTH.MUST BE SEEN. NON SMOKER. NO ACCIDENTS. PL, PW, CRUISE. KEY LESS ENTRY. STEAM CLEANED INSIDE. 30 DAY POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED. VERY CLEAN, PL, PW, CRUISE. DRIVES GREAT. REAR STOW AND GO.GREAT ON FUEL. MUST BE SEEN.FRONT WHEEL DRIVE.

CERTIFIED

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.

CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM

SHAUN 416-270-3324 shaun@rowautosales.ca
NICK 647-834-5626 nick@rowautosales.ca


ROW AUTO SALES INC
509 BAYLY ST EAST
AJAX, ON L1Z 1W7

TRADES WELCOME!

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.
LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.
OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER.
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.
CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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