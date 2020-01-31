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2012 Dodge Grand Caravan

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2012 Dodge Grand Caravan

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Location

Row Auto Sales

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1582387290
  2. 1582387292
  3. 1582387290
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  10. 1582387281
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Sale Price

$7,888

+ taxes & licensing

  • 162,400KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
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  • Listing ID: 4626639
  • VIN: 2C4RDGBG5CR377528
Exterior Colour
Silvercite
Interior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Row Auto Sales


FULL STOW AND GO.

SILVER ON BLACK CLOTH, NON SMOKER, NO ACCIDENTS, VERY WELL MAINTAINED. MUST BE SEEN. PL, PW, CRUISE, ALLOY WHEELS, CLEAN CAR PROOF.NEW BRAKES. ONE OWNER, REAR HEAT AND AIR. MUST BE SEEN. EASY TO FINANCE.


BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.  CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM SHAUN 416-270-3324 NICK 647-834-5626 


 ROW AUTO SALES INC

509 BAYLY ST EAST AJAX, ON L1Z 1W7 

TRADES WELCOME! 

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.

 LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.

 OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER. 

FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.

 CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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