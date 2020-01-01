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2012 Hyundai Santa Fe

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2012 Hyundai Santa Fe

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Location

Row Auto Sales Inc

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1578587352
  2. 1578587350
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  27. 1578587595
  28. 1578587629
  29. 1578587593
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Sale Price

$10,298

+ taxes & licensing

  • 118,500KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4422495
  • VIN: 5XYZGDAB3CG104457
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

GREY ON GREY CLOTH. MUST BE SEEN. NO RUST. NON SMOKER. NO ACCIDENTS. PL, PW, CRUISE. KEY LESS ENTRY. STEAM CLEANED INSIDE. 30 DAY POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED. VERY CLEAN, PL, PW, CRUISE. DRIVES GREAT. NO RUST.GREAT ON FUEL. MUST BE SEEN.ALL WHEEL DRIVE. NEW BRAKES.LOW KMS. VERY WELL MAINTAINED.

CERTIFIED

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.

CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM

SHAUN 416-270-3324 shaun@rowautosales.ca
NICK 647-834-5626 nick@rowautosales.ca


ROW AUTO SALES INC
509 BAYLY ST EAST
AJAX, ON L1Z 1W7

TRADES WELCOME!

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.
LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.
OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER.
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.
CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Aluminum Wheels
Windows
  • Privacy Glass
Trim
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

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