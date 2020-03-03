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2017 Ford F-150

Limited

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2017 Ford F-150

Limited

Location

Row Auto Sales

509 Bayly St East, Ajax, ON L1S 3B9

1-855-574-2224

  1. 1584302333
  2. 1584302332
  3. 1584302335
  4. 1584302350
  5. 1584302354
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  31. 1584302645
  32. 1584302645
  33. 1584302645
  34. 1584302644
  35. 1584302641
  36. 1584302646
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Sale Price

$48,888

+ taxes & licensing

  • 105,400KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4748082
  • VIN: 1FTEW1EGXHFB01653
Exterior Colour
White
Interior Colour
Brown
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

WHITE ON BLACK/BROWN LEATHER. HEATED AND COOLED SEATS, ENTIRE BOX WAS REPLACED IN 2017 FOR 17K WHICH IS ON THE CARFAX.REVERSED INTO THE GARAGE DOOR. REPLACED BY FORD.TRUCK IS A 10/10.

 

 

BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL, EMAIL OR TEXT ANYTIME. THANK YOU.  CALL OR TEXT ANYTIME 9AM-9PM SHAUN 416-270-3324 NICK 647-834-5626 

 

 ROW AUTO SALES INC

509 BAYLY ST EAST AJAX, ON L1Z 1W7 

TRADES WELCOME! 

OPEN 6 DAYS A WEEK. FROM 9-9 BY APPOINTMENT ONLY.

 LOCATED INSIDE THE SERVICE ONTARIO BUILDING.

 OMVIC REGISTERED, UCDA MEMBER. 

FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 2009.

 CALL OR TEXT TO MAKE AN APPOINTMENT. SOME VEHICLES ARE STORED INDOORS.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Tow Hitch
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Remote Engine Start
  • Mirror Memory
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
  • Cooled Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
  • Power Retractable Running Boards
  • Running Boards/Side Steps
Warranty
  • Warranty Included
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Adjustable Pedals
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Lane Departure Warning
  • Keyless Start
  • Heated Rear Seat(s)
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Blind Spot Monitor
  • WiFi Hotspot
  • Cross-Traffic Alert
  • Seat-Massage
  • Automatic Parking
  • Lane Keeping Assist
  • Seatbelt Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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