ON SALE! $9,000 OFF

2025 Toyota bZ4X

8,400 KM

$54,789

+ taxes & licensing
2025 Toyota bZ4X

XLE AWD

13068451

2025 Toyota bZ4X

XLE AWD

Location

Ancaster Toyota

30 Mason Dr, Ancaster, ON L9G 3K9

905-648-9910

$54,789

+ taxes & licensing

Used
8,400KM
VIN JTMABACA6SA099011

Vehicle Details

  • Exterior Colour Heavy Metal
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 8,400 KM

Vehicle Description

ON SALE! $9,000 OFF

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Knee airbag

Power Options

Power Windows
Power door mirrors

Interior

Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Rear seat centre armrest
Trunk/hatch auto-latch
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering

Exterior

Alloy Wheels
Spoiler
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Perimeter/approach lights

Comfort

Telescoping Steering Wheel
Front dual zone A/C

Media / Nav / Comm

Steering Wheel Mounted Audio Controls

Convenience

Variably intermittent wipers
Automatic temperature control
Fully automatic headlights

Additional Features

Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Radio data system
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Four wheel independent suspension
Speakers: 6
Front seats: bucket
Rear seats: bench
1-touch down
1-touch up
Bumpers: body-colour
Turning radius: 6.1m (20.0')
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Max seating capacity: 5
Powertrain warranty: 60 months/100,000km
Basic warranty: 36 months/60,000km
Garage door transmitter: HomeLink
Roadside assistance coverage: 36 months/ unlimited distance
Corrosion perforation warranty: 60 months/ unlimited distance
Rear cargo: power liftgate
1st row LCD monitors: 2
AM/FM radio: SiriusXM
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Auto high-beam headlights
Wheel size: 18
Exterior parking camera rear
Front tires: 235/60VR18.0
Rear tires: 235/60VR18.0
Rear headroom: 942mm (37.1)
Power/Regen
Traction Battery Level
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Traffic sign information
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months): 3
Proximity key: doors and push button start
Lane departure: Lane Departure Alert (LDA) w/Steering Assist active
Drive type: all-wheel
Wheelbase: 2,850mm (112.2)
Front shoulder room: 1,468mm (57.8)
Front hiproom: 1,382mm (54.4)
Exterior length: 4,690mm (184.6)
Front headroom: 980mm (38.6)
Exterior height: 1,650mm (65.0)
Front legroom: 1,069mm (42.1)
Rear legroom: 897mm (35.3)
Exterior body width: 1,860mm (73.2)
Transmission: 1 speed automatic
Ground clearance (min): 206mm (8.1)
Rear shoulder room: 1,422mm (56.0)
Recommended fuel: Electric
GVWR: 2,549kg (5,620lbs)
Traction battery warranty: 96 months/160,000km
Fuel economy highway: 2.5Le/100Km
Curb weight: 2,000kg (4,409lbs)
Adaptive Cruise Control: Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
Compressor: Not Available
Appearance: digital
Payload: 549kg (1,210lbs)
Primary LCD size: 12.3
Blind spot: Blind Spot Monitor (BSM) warning
Hybrid electric powertrain type: BEV (battery electric vehicle)
Engine location: front and rear
Rear collision: Rear Cross Traffic Brake (RCTB) mitigation
Seat Upholstery: cloth/leatherette SofTex
Fuel economy city: 2.1Le/100Km
Passenger volume: 2,673L (94.4 cu.ft.)
Fuel economy combined: 2.3Le/100Km
Fuel economy equivalent measure
Brakes regenerative
Preconditioning
Acoustic pedestrian protection
Powertrain number of motors: 2
Hybrid traction battery voltage: 355
Hybrid traction battery onboard charger (kW): 7.6
Parking sensors: Intelligent Clearance Sonar (ICS) front and rear
Moonroof sunshade: power
Hybrid traction battery peak DC fast charge rate (kW): 150.0
Standard fuel economy fuel type: electric
Front pedestrian detection: prevention
Emergency communication system: Safety Connect w/up to 10-year trial
Tracker system: Safety Connect w/up to 10-year trial
Interior rear cargo volume: 784 L (28 cu.ft.)
Fuel economy highway (kWh): 22.3 kWh/100Km
Horsepower: 214hp @ RPM
Hybrid traction battery type: lithium ion (Li-ion)
Hybrid traction battery DC charging connector type: SAE CCS
Forward collision: Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 mitigation w/left turn assist
Wireless Phone Charger: front
Electric motor horsepower: 107hp @ RPM
Electric motor 2 torque: 107 hp
Hybrid traction battery charge time (hrs) @ 240VAC: 11.0
Hybrid traction battery gross capacity (kWh): 73
Rear hiproom: 1,138mm (44.8)
Electric motor 1 torque: 124 lb.-ft.
Electric motor 2 torque: 124 lb.-ft.
Hybrid traction battery all electric range: 367 km
Hybrid traction battery peak DC fast charge time (minutes): 35
Torque: 248 lb.-ft. @ RPM
Fuel economy city (kWh): 18.4 kWh/100Km
Fuel economy combined (kWh): 20.1 kWh/100Km
Engine torque: 248 lb.-ft. @ RPM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email Ancaster Toyota

Ancaster Toyota

Ancaster Toyota

30 Mason Dr, Ancaster, ON L9G 3K9
905-648-9910

$54,789

+ taxes & licensing>

Ancaster Toyota

905-648-9910

2025 Toyota bZ4X