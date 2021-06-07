2009 Lexus RX 350

FEATURES: CRUISE CONTROL POWER SUNROOF, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 DISC IN-DASH CD,AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS, , ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, DRIVER SIDE KNEE AIRBAG, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN ROLL SENSING AIRBAGS.
Installed Equipment: 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, 8 TOTAL SPEAKERS, ALUMINUM WHEELS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHILD SEAT ANCHORS, COMPASS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTROLUMINESCENT INSTRUMENTATION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIRST AID KIT, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, INTERMITTENT REAR WIPER, LEATHER DOOR TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LED TAILLIGHTS, POWER STEERING, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR SPOILER, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RETAINED ACCESSORY POWER, RETRACTABLE CARGO COVER, ROLLING CODE SECURITY, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, WOOD CENTER CONSOLE TRIM, WOOD DASH TRIM,
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Vehicle Features
Traction Control
Child Seat Anchors
First Aid Kit
Stability Control
Child Safety Door Locks
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Cruise Control
Front Floor Mats
Intermittent rear wiper
External temperature display
Universal remote transmitter
Variable intermittent front wipers
Electroluminescent instrumentation
Tilt Steering Wheel
Automatic climate control
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Air filtration
Front overhead console
AM/FM Radio
Trip Odometer
Compass
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
rear window defogger
Rear Privacy Glass
Cloth Upholstery
Leather shift knob trim
Center limited slip differential
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
LED Taillights
Rear Stabilizer Bar
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front stabilizer bar
Front Reading Lights
Front cupholders
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Retractable cargo cover
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Leather door trim
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Rolling code security
Rear struts
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
DOOR POCKETS STORAGE
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
6 DISC IN-DASH CD
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 TOTAL SPEAKERS
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
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