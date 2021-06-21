2010 Ford F-150

FEATURES: POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, AM/FM RADIO, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: FRONT AND FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ASHTRAY, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIGHTER ELEMENT, OIL PRESSURE GAUGE, PICKUP BED LIGHT, POWER STEERING, REMOVABLE TAILGATE, ROLL STABILITY CONTROL, SPARE ONLY WHEEL LOCKS, STABILITY CONTROL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION,
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
AM/FM Radio
Front Tow Hooks
Intermittent front wipers
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
Front overhead console
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
ashtray
Front Reading Lights
Removable tailgate
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Roll Stability Control
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Lighter element
2-stage unlocking doors
Front struts
Capless fuel filler system
Pickup bed light
1 ONE-TOUCH WINDOWS
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
1.2 FRONT BRAKE WIDTH
0.8 REAR BRAKE WIDTH
SPARE ONLY WHEEL LOCKS
155 AMPS ALTERNATOR
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
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