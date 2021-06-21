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2010 Ford F-150

193,905 KM

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FX4

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

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  • Listing ID: 7488816
  • Stock #: 2093
  • VIN: 1FTFW1EV7AFD68287

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour "
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 193,905 KM

Vehicle Description

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2010 FORD F-150 CREW CAB 4X4
ENGINE: TRITON 5.4L FLEX FUEL V8 320HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: 4X4

FEATURES:
POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, AM/FM RADIO, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, FRONT TOW HOOKS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE

Restraints: FRONT AND FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ASHTRAY, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIGHTER ELEMENT, OIL PRESSURE GAUGE, PICKUP BED LIGHT, POWER STEERING, REMOVABLE TAILGATE, ROLL STABILITY CONTROL, SPARE ONLY WHEEL LOCKS, STABILITY CONTROL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION,

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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
AM/FM Radio
Front Tow Hooks
Intermittent front wipers
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
Front overhead console
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
ashtray
Front Reading Lights
Removable tailgate
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Roll Stability Control
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Lighter element
2-stage unlocking doors
Front struts
Capless fuel filler system
Pickup bed light
1 ONE-TOUCH WINDOWS
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
1.2 FRONT BRAKE WIDTH
0.8 REAR BRAKE WIDTH
SPARE ONLY WHEEL LOCKS
155 AMPS ALTERNATOR
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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