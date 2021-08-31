2010 Kia Soul

FEATURES: CRUISE CONTROL, HANDS FREE PHONE, TILT STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO,MP3 AUXILIARY AUDIO INPUT, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO OFF HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE,
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 120 WATTS, 4-WHEEL ABS, ALUMINUM WHEELS, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, SIRIUSXM READY, SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE FILL ALERT WARNINGS AND REMINDERS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS WITH WASHER REAR WIPER.
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
Energy absorbing steering column
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
rear window defogger
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
AM/FM Radio
Aluminum Wheels
Rear Privacy Glass
Front stabilizer bar
Front air conditioning
Adjustable front headrests
External temperature display
Variable intermittent front wipers
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Full wheel covers
Front cupholders
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
Solar-tinted glass
Hands Free Phone
Black window trim
1 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CENTER 3-POINT REAR SEATBELTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
TIRE FILL ALERT WARNINGS AND REMINDERS
DOOR POCKETS STORAGE
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
WITH WASHER REAR WIPER
SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO
MP3 AUXILIARY AUDIO INPUT
120 WATTS
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