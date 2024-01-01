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2011 Hyundai Genesis
Coupe "
2011 Hyundai Genesis
Coupe "
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$10,999
+ taxes & licensing
70,767KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN KMHHU6KH0BU060297
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 2593
- Mileage 70,767 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
CLEAN CARFAX REPORT!
2011 HYUNDAI GENESIS COUPE
Vehicle Type: CAR
Body Type: COUPE
Engine:3.8L V6 306HP
Transmission: AUTOMATIC
Doors: 2
Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER/ HEATED SEATS, POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONMING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HID/XENON HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHROME INTERIOR ACCENTS, COMPASS, DOOR POCKETS STORAGE, DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, DRIVERS SEAT ARMRESTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, MACPHERSON FRONT STRUTS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER PASSENGER SEAT EASY ENTRY, REAR SEAT FOLDING, REAR WINDOW DEFOGGER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM,
TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
BUY IT FOR ONLY - $10,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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2011 HYUNDAI GENESIS COUPE
Vehicle Type: CAR
Body Type: COUPE
Engine:3.8L V6 306HP
Transmission: AUTOMATIC
Doors: 2
Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC
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PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, TILT STEERING WHEEL, POWER/ HEATED SEATS, POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONMING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HID/XENON HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Air filtration
Chrome Interior Accents
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Convenience
External temperature display
Mechanical
Push-Button Start
Additional Features
4-Wheel ABS
Front cupholders
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
HID/Xenon Headlights
Driver seat power adjustments
Rear seat folding
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
DRIVERS SEAT ARMRESTS
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
14.9 STEERING RATIO
2 REAR HEADRESTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
POWER PASSENGER SEAT EASY ENTRY
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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