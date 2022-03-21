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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2011 Subaru Impreza
2011 Subaru Impreza
WRX
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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165,054KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 8912890
- Stock #: 2340
- VIN: JF1GR7E60BG813610
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 2340
- Mileage 165,054 KM
Vehicle Description
2011 SUBARU IMPREZA WRX
Engine: 2.5L TURBO H4 265HP
Transmission: 5-SPEED MANUAL
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, HEATED LEATHER SEATS, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, SUNROOF, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 15 WHEEL SPOKES, 4-WHEEL ABS, ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BODY-COLOR FENDER LIP MOLDINGS, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, DUAL VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT UNDERGUARD BUMPER DETAIL, GROUND EFFECTS/LOWER SPOILERS, HILL HOLDER CONTROL, HOOD SCOOP, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION,
INTEGRATED FRONT HEADRESTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, QUAD TIP EXHAUST, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TAIL-GATE REAR SPOILER, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
AM/FM Radio
Alloy Wheels
Variable intermittent front wipers
50 State Emissions
3.90 axle ratio
Quad tip exhaust
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Dual front air conditioning zones
Leather shift knob trim
Center limited slip differential
hood scoop
4-Wheel ABS
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Passenger Seat Manual Adjustments
Hill holder control
Rear struts
Driver seat manual adjustments
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
AUTO OFF HEADLIGHTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
WITH WASHER REAR WIPER
SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO
ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM
FRONT UNDERGUARD BUMPER DETAIL
110 AMPS ALTERNATOR
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
INTEGRATED FRONT HEADRESTS
DIAMETER 16 MM REAR STABILIZER BAR
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
BODY-COLOR FENDER LIP MOLDINGS
DIAMETER 21 MM FRONT STABILIZER BAR
15.1 STEERING RATIO
15 WHEEL SPOKES
TAIL-GATE REAR SPOILER
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
GROUND EFFECTS/LOWER SPOILERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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