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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2011 Subaru Impreza
2011 Subaru Impreza
2.5i
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$12,888
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94,464KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9109936
- Stock #: 2348
- VIN: JF1GH6A64BH804437
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 2348
- Mileage 94,464 KM
Vehicle Description
2011 SUBARU IMPREZA 2.5I
Engine: 2.5L H4 170HP 170FT. LBS.
Transmission: 4-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, POWER WINDOWS,POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, AUTO OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM,
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS
12V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4 TOTAL SPEAKERS,
4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT,
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL,
CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, RADIO DATA SYSTEM, REAR SPOILER,
REAR WINDOW DEFOGGER, RETRACTABLE CARGO COVER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING,
STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Power Windows
Tinted Glass
Rear Spoiler
Steel Wheels
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Retractable cargo cover
AM/FM Radio
Cloth Upholstery
Front stabilizer bar
External temperature display
Center limited slip differential
4-Wheel ABS
90 amps alternator
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
80 watts
Multi-function display
Rear struts
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
12V POWER OUTLET(S)
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
AUTO OFF HEADLIGHTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
4 TOTAL SPEAKERS
16.5 STEERING RATIO
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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