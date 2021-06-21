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2012 AUDI A4 2.0T QUATTRO AVANT PREMIUM ENGINE: 2.0L TURBO I4 211HP TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC WITH TIPTRONIC DRIVE TYPE: AWD
FEATURES: CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 AUXILIARY AUDIO INPUT, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, RADIO DATA SYSTEM, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, AUTO ON HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, RAIN SENSING FRONT WIPERS
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment: 1 SUBWOOFER, 10 TOTAL SPEAKERS, 10 WHEEL SPOKES, 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, ALLOY DASH TRIM, ALLOY DOOR TRIM, ALLOY WHEELS, AMBIENT LIGHTING, BLACK ROOF RACK CROSSBARS, CARGO AREA LIGHT, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, DIGITAL SOUND PROCESSING, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH ARMREST CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ,ADJUSTMENTS, HUMIDITY/DEWPOINT SENSORS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, REAR WINDOW DEFOGGER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WITH WASHER REAR WIPER,
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Cruise Control
Cargo Area Light
Ambient Lighting
AM/FM Radio
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Front fog lights
Power Door Locks
Leather upholstery
Leather shift knob trim
rear window defogger
Front Floor Mats
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Rear Stabilizer Bar
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front overhead console
4-Wheel ABS
Front stabilizer bar
Front Reading Lights
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic Parking Brake
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Alloy door trim
SIRIUSXM Satellite Radio
Center locking differential
10 total speakers
2-stage unlocking doors
Front struts
Humidity/dewpoint sensors
Digital Sound Processing
2.85 Axle Ratio
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
DOOR POCKETS STORAGE
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST CENTER CONSOLE
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
1 SUBWOOFER
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
MP3 AUXILIARY AUDIO INPUT
ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
ALLOY DASH TRIM
140 AMPS ALTERNATOR
10 WHEEL SPOKES
AUTO ON HEADLIGHTS
180 WATTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
BLACK ROOF RACK CROSSBARS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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