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2012 Chevrolet Cruze

99,034 KM

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

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99,034KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Listing ID: 9823225
  • Stock #: 2446
  • VIN: 1G1PF5SC8C7394370

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour "
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2446
  • Mileage 99,034 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL!!
CLEAN CARAX REPORT !! ONE OWNER!!

2012 CHEVROLET CRUZE LT
Body Type:SEDAN
Engine: ECOTEC 1.4L TURBO I4 138HP .
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY

Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, FRONT KNEE AIRBAGS, PASSENGER SENSING SYSTEM, FRONT AND REAR SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.

Installed Equipment:
4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AMBIENT LIGHTING, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, DUAL VANITY MIRRORS, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER INTERIOR ACCENTS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS, POWER BRAKES, POWER STEERING, PREMIUM CLOTH UPHOLSTERY, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROLL STABILITY CONTROL, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO,
SPARE TIRE KIT, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TWO 12V POWER OUTLET(S),
USB AUXILIARY AUDIO INPUT, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS

CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

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OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
(705) 721-1341
www.swcarsales.ca

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system

Power Options

Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers

Interior

Cruise Control
Power Door Locks
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror

Mechanical

Power Steering
3.84 Axle Ratio

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Convenience

Clock
Tilt and telescopic steering wheel

Trim

Leather shift knob trim

Additional Features

4-Wheel ABS
Front cupholders
Radio data system
Leather steering wheel trim
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
3-point front seatbelts
Multi-function display
Spare tire kit
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
4 ONE-TOUCH WINDOWS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V POWER OUTLET(S)
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
120 AMPS ALTERNATOR
LEATHER INTERIOR ACCENTS
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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