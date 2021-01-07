2012 Dodge Grand Caravan

FEATURES: CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, AIR CONDITIONING, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/HEATED MIRRORS, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD , JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V REAR POWER OUTLET(S), 2-STAGE UNLOCKING DOORS, 4 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CONVERSATION MIRROR, COOLANT TEMPERATURE WARNING, WARNINGS AND REMINDERS, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL VANITY MIRRORS, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Cruise Control
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Power Steering
AM/FM Radio
rear window defogger
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Steel Wheels
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Air filtration
Front overhead console
Cloth Upholstery
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
50 State Emissions
Front stabilizer bar
Full wheel covers
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Braking Assist
Driver knee airbags
Adjustable rear headrests
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front power windows
3.16 Axle Ratio
3-point front seatbelts
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Automatic hazard warning lights
1 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
4 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
12V REAR POWER OUTLET(S)
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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