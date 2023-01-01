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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2012 Toyota Yaris
2012 Toyota Yaris
LE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$7,899
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187,217KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9470133
- Stock #: 2415
- VIN: JTDKTUD35CD527122
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2415
- Mileage 187,217 KM
Vehicle Description
WINTER AND SUMMER TIRES INCLUDED!!
2012 TOYOTA YARIS LE
Body Type: HATCHBACK
Engine: 1.5L I4 106HP
Doors: 4
Drive Type: FWD
FEATURES:
TILT STEERING WHEEL, POWER WIDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, HALOGEN HEADLIGHTS,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS AND, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V POWER OUTLET(S), 4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, 4-WHEEL ABS, ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS, ADJUSTABLE REAR HEADRESTS, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT SEATBACK STORAGE, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT FRONT WIPERS, LAMINATED GLASS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER STEERING, REAR SEAT FOLDING, REAR WINDOW DEFOGGER, REAR WIPER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES, STABILITY CONTROL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM,
TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Power Steering
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Rear Wiper
Halogen Headlights
Intermittent front wipers
Laminated Glass
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Rear seat folding
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
12V POWER OUTLET(S)
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 24 MM FRONT STABILIZER BAR
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
DUAL FRONT SEAT CUSHION AIRBAGS
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