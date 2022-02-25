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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Acura ILX
2013 Acura ILX
2.0L W/TECH
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,888
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87,882KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 8335542
- Stock #: 2223
- VIN: 19VDE1F72DE404095
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 87,882 KM
Vehicle Description
2013 ACURA ILX 2.0L W/TECH
BODY TYPE: SEDAN
ENGINE: 2.0L I4 150HP
TRANSMISSION:: 5-SPEED AUTOMATIC
DOORS:4
DRIVE TYPE: FWD
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM, BACK UP CAMERA, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER.HEATED SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, DVD AUDIO IN-DASH CD, BLUETOOTH, INFOTAINMENT, 5.1 SURROUND SOUND, 7 TOTAL SPEAKERS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, ALLOY WHEELS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FOG LIGHTS, HID/XENON HEADLIGHTS
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 15GB HARD DRIVE, 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 360 WATTS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTROLUMINESCENT INSTRUMENTATION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER UPHOLSTERY, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, PRE-WIRED FOR PHONE PHONE, PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE, RADIO DATA SYSTEM, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Retained Accessory Power
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Front fog lights
Leather upholstery
Chrome window trim
Leather shift knob trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Electroluminescent instrumentation
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Push-Button Start
4.44 Axle Ratio
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
HID/Xenon Headlights
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
Passenger Seat Manual Adjustments
2-stage unlocking doors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
PRE-WIRED FOR PHONE PHONE
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
.35 REAR BRAKE WIDTH
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
DIAMETER 14 MM REAR STABILIZER BAR
DIAMETER 20 MM FRONT STABILIZER BAR
5.1 SURROUND SOUND
DVD AUDIO IN-DASH CD
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
7 TOTAL SPEAKERS
360 WATTS
ACURALINK INFOTAINMENT
15GB HARD DRIVE
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
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