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2013 Audi Q5

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2013 Audi Q5

3.0T quattro Premium

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158,322KM
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Other / Unsure Condition
  • Listing ID: 10354416
  • Stock #: 2527
  • VIN: WA1LGCFP7DA069180

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black and Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2527
  • Mileage 158,322 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL!

2013 AUDI Q5 3.0T QUATTRO PREMIUM
Body Type: SUV
Engine: 3.0L TFSI SUPERCHARGED V6 ENGINE
Transmission: 8-SPEED TIPTRONIC AUTO TRANSMISSION
Doors: 4
Drive Type: AWD

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OMVIC REGISTERED DEALER .

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642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

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