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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 Audi Q5
2013 Audi Q5
3.0T quattro Premium
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,999
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158,322KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10354416
- Stock #: 2527
- VIN: WA1LGCFP7DA069180
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black and Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2527
- Mileage 158,322 KM
Vehicle Description
2013 AUDI Q5 3.0T QUATTRO PREMIUM
Body Type: SUV
Engine: 3.0L TFSI SUPERCHARGED V6 ENGINE
Transmission: 8-SPEED TIPTRONIC AUTO TRANSMISSION
Doors: 4
Drive Type: AWD
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Additional Features
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