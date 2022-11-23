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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2013 BMW 3 Series
2013 BMW 3 Series
328i xDrive
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$14,888
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157,896KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9355768
- Stock #: 2384
- VIN: WBA3B3C54DF534599
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2384
- Mileage 157,896 KM
Vehicle Description
2013 BMW 3 SERIES 328I XDRIVE
Body Type: SEDAN
Engine: 2.0L TURBO I4 240HP
Transmission:8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, PUSH-BUTTON START, AUTO START/STOP, RAIN SENSING FRONT WIPERS, ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER / HEATED LEATHER SEATS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER / HEATED SIDE MIRRORS, AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DUAL AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 9 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: MANUAL BELTS WITH DRIVER AND PASSENGER FRONT, KNEE, AND SIDE AIRBAGS, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS, AND OCCUPANT SENSOR.
Installed Equipment:
12V POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALLOY SHIFT KNOB TRIM,
ALLOY STEERING WHEEL TRIM, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS, BRAKE DRYING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY BRAKING PREPARATION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
LEATHERETTE UPHOLSTERY, POWER BRAKES, POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TINTED GLASS, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER,
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WOOD CENTER CONSOLE TRIM,
WOOD DASH TRIM,
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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To test drive the car please visit us at 642A Dunlop st West, Barrie
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Power Windows
Tinted Glass
Alloy Wheels
LED Taillights
Front fog lights
Run flat tires
Black window trim
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
3.15 Axle Ratio
Dual front air conditioning zones
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Heated windshield washer jets
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Regenerative braking system
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Auto-Dimming Side Mirrors
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
12V POWER OUTLET(S)
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
9 TOTAL SPEAKERS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SIRIUSXM READY SATELLITE RADIO
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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